Un horror breve ma intenso è il nuovo gioco gratis di Steam

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante My Day Challenge, un piccolo gioco horror gratis che parla della cosa più importante di tutte: la vita.

Ecco la descrizione di My Day Challenge:

«My Day Challenge è un'esperienza horror breve e suggestiva sulla vita quotidiana.»

Immergetevi in un’esperienza horror breve ma intensa, che esplora le sfumature inquietanti della vita quotidiana. In questo titolo, assumerete il controllo di un uomo che vede il mondo in modo diverso, scoprendo i “mostri” che si nascondono nelle sue giornate ordinarie.

Esplorate ogni angolo del suo appartamento, interagite con vari oggetti e ascoltate i suoi pensieri più oscuri su di essi. Ogni stanza e ogni oggetto rivelano nuovi dettagli, regalando un’atmosfera unica e carica di tensione.

Dal gameplay in prima persona, questo walking simulator vi terrà col fiato sospeso per circa 10 minuti, rendendo tangibile il peso della realtà in un breve ma intenso viaggio nell’inquietudine del quotidiano.

Dovrete essere veloci per riscattare My Day Challenge, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

