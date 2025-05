Un giorno potrebbe esistere davvero Stardew Valley 2

Stardew Valley è in una posizione sicuramente altissima nella classifica dei videogiochi indie più venduti e di successo di sempre, e un giorno potrebbe arrivare addirittura un sequel, qualcosa come Stardew Valley 2.

A lanciare l'ipotesi è ovviamente il suo autore, Eric "ConcernedApe" Barone, che ha parlato di recente del suo futuro in una intervista (tramite Gamespot).

Durante un'intervista rilasciata al podcast TigerBelly di Bobby Lee, Barone ha condiviso riflessioni significative sul suo approccio allo sviluppo e sulle tempistiche dei suoi futuri progetti.

La notizia arriva in un momento particolare per Stardew Valley, che continua a ricevere aggiornamenti sostanziali a distanza di otto anni dal lancio originale.

L'ultima patch 1.6.9, rilasciata lo scorso novembre, ha introdotto stagni per pesci leggendari e nuovi sistemi per recuperare oggetti smarriti, dimostrando come il gioco sia tutt'altro che abbandonato nonostante la sua veneranda età nel panorama videoludico.

Quando sollecitato sulla possibilità di creare Stardew Valley 2, Barone ha offerto una risposta pragmatica che rivela molto del suo processo creativo.

«È molto più semplice aggiungere contenuti a Stardew Valley che realizzare un gioco completamente nuovo da zero», spiega Barone: «In Stardew Valley, tutti i sistemi principali sono già completati e funzionanti».

Tuttavia, Barone non ha escluso categoricamente l'idea di un sequel:

«Potrei alla fine realizzare Stardew Valley 2, ad essere onesto. [...] Non voglio essere solo il tipo di Stardew Valley, ecco perché sto realizzando Haunted Chocolatier.»

Annunciato quasi quattro anni fa, Haunted Chocolatier resta avvolto nel mistero. Quando Lee ha chiesto se potremmo vederlo nei prossimi cinque anni, Barone ha risposto con un cauto ottimismo: «Lo spero. Questo è l'obiettivo.»

Tuttavia è interessante notare il tormento, per così dire, dello sviluppatore di non voler essere conosciuto solo per Stardew Valley, nonostante pensi comunque all'idea di creare un sequel.

Il tutto mentre, nel 2024, Stardew Valley ha continuato a vendere in maniera considerevole. Molto considerevole.