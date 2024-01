Un gioco PlatinumGames sta per essere "ucciso" per sempre

World of Demons, un titolo hack-and-slash esclusivo per Apple Arcade dell'acclamato sviluppatore PlatinumGames, chiuderà per sempre il 1° febbraio.

Il team di sviluppo è stato autore di diverse serie di successo, inclusa quella di Bayonetta, con gli ultimi capitoli diventata esclusiva Nintendo (trovate il capitolo numero tre su Amazon).

Sappiamo che con l'addio di Hideki Kamiya lo staff sta tendando di riordinare le idee, ma la notizia che vi riportiamo ora non è delle migliori.

World of Demons è stato rilasciato nel 2021 sul servizio Apple Arcade, ma a quanto pare è a fine corsa (via GameRant).

Ha ottenuto recensioni per lo più positive e si è distinto come uno dei migliori giochi esclusivi per la piattaforma Apple.

I giochi di Platinum sono noti per i loro stili artistici unici e per i combattimenti appariscenti, e World of Demons si adatta perfettamente a questa descrizione.

Utilizzando una grafica in cel-shading, il gioco permette ai giocatori di raccogliere yokai da utilizzare a loro volta in battaglie ricche di azione.

Limitato forse dai controlli touch screen di iOS, World of Demons non è però il gioco d'azione più profondo di Platinum, ma molti concordano sul fatto che sia comunque discretamente impressionante per essere un semplice titolo mobile.

Sfortunatamente, tutti i fan di PlatinumGames interessati a giocare a World of Demons non hanno più tempo per farlo. A partire dal 18 gennaio, il gioco non è più disponibile per il download da Apple Arcade.

Questo, senza contare che il 1° febbraio World of Demons diventerà completamente ingiocabile, anche per coloro che hanno già scaricato il gioco.

Dato che il titolo non ha molti elementi online, non è chiaro il motivo per cui sia necessaria la chiusura, ma in ogni caso avverrà tra pochi giorni.

È un peccato che un titolo di uno sviluppatore acclamato come PlatinumGames cessi di esistere. Tuttavia, questa non è la prima volta che un titolo sviluppato da dal team in questione viene chiuso per sempre (Babylon's Fall ha subito un destino simile).

Anche se sembra improbabile, c'è sempre la possibilità che World of Demons torni in qualche modo: Platinum ha rimasterizzato e ripubblicato i suoi giochi in varie occasioni, come ha fatto con The Wonderful 101: Remastered.