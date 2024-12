Un gioco in arrivo dalla Cina punta a essere più grande di Black Myth: Wukong

Un nuovo titolo open world action-RPG ad alto budget sta facendo parlare di sé grazie a dettagli promettenti e una realizzazione tecnica che punta a superare persino Black Myth: Wukong.

Dopotutto, il gioco di Game Science (che trovate su Amazon in versione fisica) non ha deluso le aspettative dei giocatori.

Basti pensare che, al netto del mancato GOTY ai TGA, Black Myth: Wukong ha da poco visto un afflusso di giocatori, raggiungendo il numero più alto di utenti dalla metà di ottobre.

Ora, l'insider Lunatic Ignus ha mostrato il nuovo gioco, ancora senza una data d'uscita ufficiale, sviluppato con Unreal Engine 5.

Questi propone un comparto grafico che, secondo chi ha avuto accesso alle prime immagini in-game, è persino superiore a quello di Black Myth: Wukong.

L'enorme mondo open world promette un'esplorazione profonda e ricca di contenuti. con una mappa di ben 960 km².

Sempre secondo le indiscrezioni, Sony avrebbe già messo le mani sul progetto, assicurandosi l’esclusività console su PlayStation 5, oltre a una versione per PC.

Il gioco è attualmente noto come The Legend of Quanyong Heroes, anche se potrebbe trattarsi solo di un nome temporaneo.



Non è ancora chiaro se si tratti di un titolo sviluppato sotto il programma China Hero Project, che mira a supportare lo sviluppo di giochi cinesi di qualità, o di una situazione simile a Phantom Blade 0.

Tuttavia, con Sony che già investe nel progetto, l’interesse per questa nuova IP è decisamente alto.

Sebbene la data di lancio sia ancora da annunciare, le aspettative sono di ricevere ulteriori aggiornamenti nel 2025, con potenziali reveal o gameplay trailer che potrebbero offrire una panoramica più ampia sulle meccaniche e sul mondo di gioco.

Se le premesse verranno mantenute, questo progetto potrebbe diventare uno dei giochi open world più ambiziosi degli ultimi anni, specie quelli provenienti dalla Cina.

Restando in tema, il successo di Black Myth: Wukong ha aperto la strada anche a The Defiant, nuovo ambizioso FPS cinese che punterebbe a conquistare il mercato internazionale dei Tripla A.