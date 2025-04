Un gioco gratis Xbox Game Pass di luglio è un soulslike

L’estate 2025 si fa ancora più affollata per gli amanti degli action RPG: Wuchang: Fallen Feathers, il promettentesSoulslike ambientato nella Cina tardo-imperiale, uscirà il 24 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, gratis su Game Pass.

L’annuncio è arrivato tramite la pagina ufficiale Steam del gioco, accompagnato da nuovi dettagli sui bonus pre-order e contenuti digitali, compresa la conferma che il gioco sarà gratuito per gli abbonati al servizio (fatelo vostro su Amazon).

Chi prenoterà il gioco riceverà due outfit esclusivi, un’arma bonus e l’oggetto “Glistening Mercury” per potenziare le abilità del personaggio. È prevista anche una Deluxe Edition con contenuti extra: quattro outfit, quattro armi aggiuntive e l’oggetto “Blood of Changhong”, utile per lo sviluppo delle skill. Insomma, un bel vantaggio per chi vuole iniziare l’avventura con stile.

Sviluppato da Leenzee e pubblicato da 505 Games, Wuchang: Fallen Feathers ci porta nel Regno di Shu durante il crepuscolo della dinastia Ming.

Vestiremo i panni di Wuchang, una pirata affetta da amnesia e colpita da una misteriosa malattia chiamata “Feathering”. Tra rovine abbandonate, templi dimenticati e abomini grotteschi, il gioco promette un’esperienza intensa e inquietante, perfettamente in linea con i canoni del genere soulslike.

Il nuovo trailer mostra anche uno dei boss principali, la Sposa Perfetta, che conferma l’atmosfera disturbante e decadente che gli sviluppatori vogliono trasmettere.

La scelta di rendere Wuchang: Fallen Feathers disponibile al lancio anche su Game Pass per PC e Ultimate potrebbe portare molta visibilità al titolo, soprattutto in un genere sempre più affollato.

Dopotutto, un setting originale, creature ispirate al folklore cinese e un’estetica decadente che ricorda vagamente Bloodborne in salsa orientale, potrebbero essere elementi vincenti.

E se il gameplay saprà essere all’altezza delle ambizioni visive, potremmo trovarci davanti a una delle sorprese dell’estate. Nel mentre, date un'occhiata ai requisiti di sistema del gioco su PC.