Oggi Embark Studios dà ufficialmente il via al Server Slam di ARC Raiders, disponibile fino al 19 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. È l’ultima occasione per equipaggiarsi, formare una squadra e tuffarsi nell’avventura PvPvE ad alto rischio del titolo, prima dell’uscita completa fissata per il 30 ottobre.

Non sono necessari codici o preregistrazioni: i predoni possono entrare nella mischia a partire da oggi. Nel frattempo, è possibile avere un assaggio dell’azione grazie al teaser ufficiale del Server Slam di ARC Raiders disponibile su YouTube.

Durante questo test, i giocatori potranno esplorare la mappa Dam Battlegrounds, sperimentando in prima persona le meccaniche principali del gioco, come il sistema di progressione, il crafting e le quest. Si tratta di un test aperto, pensato per aiutare Embark Studios a verificare la stabilità e la resistenza dei server in vista del lancio globale.

Come segno di ringraziamento per la partecipazione, tutti i giocatori che prenderanno parte al Server Slam riceveranno uno zaino cosmetico esclusivo “Server Slammer”, che sarà sbloccato al momento dell’uscita ufficiale del gioco. Tuttavia, va ricordato che i progressi ottenuti durante il test non verranno trasferiti alla versione completa.

Chi desidera assicurarsi qualche vantaggio può preordinare ARC Raiders già da ora e ottenere ricompense esclusive, tra cui il Lucky Duck Bundle e il Bruiser Bundle, oltre all’Astro Bundle incluso nella Deluxe Edition.

Vi ricordo che ARC Raiders introduce il Progetto Spedizione, un sistema rivoluzionario che permette ai giocatori di decidere autonomamente quando azzerare i progressi invece di subire reset obbligatori come in altri sparatutto a estrazione

L’uscita del gioco è prevista per il 30 ottobre 2025 su PC (via Epic Games Store e Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e anche tramite cloud streaming su NVIDIA GeForce NOW.