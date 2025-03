Un gioco 2D alla Harry Potter gratis su Game Pass nel 2025

L'attesa per Witchbrook si intensifica, con l'annuncio quasi nascosto della sua inclusione nel catalogo Xbox Game Pass fin dal giorno di lancio.

Questa notizia, rivelata nel corso del Nintendo Direct e nella descrizione del trailer ufficiale, ha colto di sorpresa molti appassionati che già seguivano con interesse questo affascinante life-simulator a tema magico.

Il gioco ve lo avevo già segnalato nei mesi scorsi, ma ora la sua inclusione nel servizio in abbonamento sembra essere un aggiunta considerevole.

Sviluppato con una grafica incantevole che ricorda le atmosfere più calde di Stardew Valley, ma con un'ambientazione decisamente più vicina all'immaginario di Harry Potter (che trovate su Amazon), il titolo promette di trasportare i giocatori in un mondo di magia, mistero e relazioni sociali.

Ambientato nella vivace città costiera di Mossport, Witchbrook invita i giocatori a vestire i panni di un aspirante stregone o strega presso il prestigioso Witchbrook College.

La progressione nel gioco non sarà limitata alle lezioni di arti magiche, ma si estenderà a una ricca varietà di attività sociali e personali che caratterizzano i migliori life-simulator sul mercato. L'esperienza promette di essere profondamente personalizzabile, permettendo ai giocatori di sviluppare relazioni amichevoli e romantiche con un cast variegato di personaggi.

A differenza di altri titoli del genere, Witchbrook non si concentra esclusivamente sulla progressione accademica. I momenti tra una lezione e l'altra potranno essere dedicati all'esplorazione dei boschi circostanti per raccogliere risorse, alla partecipazione al mercato domenicale per vendere oggetti artigianali, o al coinvolgimento in eventi stagionali che animeranno la comunità di Mossport.

Uno degli aspetti più intriganti di Witchbrook risiede nelle ampie possibilità di personalizzazione offerte ai giocatori. Non solo sarà possibile ristrutturare e arredare il proprio accogliente cottage nel bosco, ma si potrà anche trasformare il giardino circostante secondo i propri gusti.

L'estetica personale trova espressione anche attraverso un sistema di personalizzazione dell'aspetto del protagonista, con opzioni per abbigliamento, acconciature e accessori.

Gli appassionati dovranno pazientare ancora un po' prima di poter mettere le mani su Witchbrook, la cui uscita è prevista per l'inverno 2025. L'inclusione nel catalogo Xbox Game Pass fin dal day one rappresenta sicuramente un valore aggiunto significativo, rendendo il titolo immediatamente accessibile a milioni di abbonati al servizio Microsoft (che comunque sanno già come ingannare l'attesa).