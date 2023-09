Un giocatore ha superato le 15mila ore su un singolo gioco

Un giocatore decisamente audace è riuscito a giocare a Dragon's Dogma: Dark Arisen per oltre 15mila ore su Steam, un'impresa davvero incredibile.

Dragon's Dogma (che trovate anche su Amazon) è uno dei migliori giochi di ruolo fantasy degli ultimi anni, tanto che molti giocatori hanno trascorso centinaia di ore a giocarci.

Mentre gli occhi dei fan sono puntati anche sul sequel, che a quanto pare avrà qualcosa in comune con GTA 5, sembra proprio che un fan non abbia deciso di staccare gli occhi dal primo gioco.

Un utente di Reddit chiamato Ltennol ha recentemente scoperto che un giocatore ha accumulato 15.030,2 ore di Dragon's Dogma: Dark Arisen su Steam (via GameRant).

L'utente, il cui nome è stato offuscato dal poster, ha scritto una recensione sul gioco di ruolo, affermando che Dragon's Dogma è «così divertente», oltre a essere uno dei migliori giochi su Steam.

Per mettere questo dato in prospettiva, una persona dovrebbe aver giocato circa cinque ore ogni singolo giorno dall'uscita del titolo su Steam nel 2016 per raggiungere questo traguardo.

Nei commenti al post, la maggior parte degli utenti si è detta sorpresa quanto Ltennol, poiché raggiungere questo traguardo richiede essenzialmente lo stesso tempo di un lavoro a tempo pieno.

Altri, tuttavia, hanno commentato che è possibile che questa persona abbia semplicemente lasciato il computer acceso con il gioco per diverse ore e non abbia effettivamente giocato per tutto il tempo. In ogni caso, si tratta di un traguardo da record.

Del resto, ai tempi dell’annuncio del secondo capitolo in molti avevano deciso di riscoprire in massa il primo capitolo, che a quanto pare ha ancora molto da dire.

Ma non solo: mesi fa Netflix ha deciso di puntare sulla proprietà intellettuale per la produzione di una serie animata, di cui vi abbiamo spiegato pro e contro nella nostra recensione.