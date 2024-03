Un GDR cult di Obsidian torna disponibile, dopo ben 4 anni

Nel 2019 abbiamo dovuto purtroppo dire addio ad Alpha Protocol, il gioco di ruolo con meccaniche stealth sviluppato da Obsidian: a causa di problemi legati principalmente al copyright delle musiche utilizzate in-game, il titolo venne infatti rimosso da Steam e dai rispettivi store console.

Non si trattava di un gioco perfetto, ma come tanti titoli sviluppati dallo studio c'era una profondità di scelte difficile da trovare in altri prodotti del genere, garantendo un certo stato di cult following a questo titolo.

Fino a poche ore fa, l'unico modo per poter provare questa produzione era recuperare un'edizione fisica su console (le trovate anche su Amazon), ma la situazione è finalmente cambiata: GOG è infatti riuscita a trovare un accordo con SEGA, che ne detiene la proprietà intellettuale, per far tornare acquistabile Alpha Protocol sul proprio store.

Come riportato da Rock Paper Shotgun, per il momento non c'è alcuna traccia di un suo ritorno su Steam — se lo avevate acquistato prima della rimozione, potete comunque continuare a installarlo e giocarci — ma se non avevate avuto la possibilità di provarlo ora potrete acquistarlo su GOG.

Lo store di proprietà di CD Projekt ha celebrato questo ritorno con un documentario realizzato in collaborazione col content creator Raycevick, uno dei fan che si è battuto più a lungo per il suo ritorno in commercio.

Se volete recuperare questo grande classico e scoprire voi stessi uno dei giochi più sperimentali di Obsidian, fino al 3 aprile 2024 potete approfittare di uno sconto del 10% come offerta lancio.

Questo significa che potete farlo vostro a soli 17,99€, contro i 19,99€ regolarmente proposti: un prezzo più che onesto per recuperare una piccola perla del passato.

Potete trovare tutti i dettagli dell'offerta al seguente indirizzo, qualora vogliate aggiungerlo alla vostra raccolta di videogiochi su PC.

Come anticipavamo in precedenza, non sappiamo se il titolo tornerà acquistabile su Steam, ma considerando che si è dovuta muovere GOG in prima persona per consentire questo ritorno sembrerebbe un'ipotesi abbastanza improbabile.

In ogni caso è una grandissima vittoria per la preservazione videoludica: speriamo che questa possa essere solo la prima di tante altre operazioni simili.