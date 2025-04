Un cult Xbox 360 in sconto è proprio come Clair Obscur

Clair Obscur: Expedition 33 sembra essersi imposto come una vera e propria rivelazione, guadagnandosi rapidamente lo status di classico moderno.

Non si tratta solo di entusiasmo personale: anche la stampa sembrano concordare, con la maggioranza dei recensori che ha assegnato al gioco il massimo dei voti, o quantomeno un gran punteggio (proprio come noi, grazie alle parole del nostro Gianluca Arena).

Ma c'è di più: molti utenti hanno iniziato a paragonare Expedition 33 (che trovate su Amazon) a una perla del passato Xbox, ovvero Lost Odyssey, storico JRPG uscito nel 2007 su Xbox 360 e diventato nel tempo un vero cult.

Il collegamento non è casuale. Il team di sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33 ha citato apertamente Lost Odyssey come fonte d'ispirazione per la loro opera, ed è facile riconoscere nei due titoli la stessa attenzione alla costruzione narrativa e al viaggio emotivo dei protagonisti.

Ricordiamo che Lost Odyssey racconta la storia di Kaim, un uomo immortale che ha perso la memoria e attraversa un'epica avventura alla ricerca delle sue radici e del suo futuro.

Per chi volesse riscoprire questo classico, Lost Odyssey è attualmente in saldo nel grande Xbox Spring Sale — disponibile a meno di 7 euro — ed è compatibile anche su Xbox One e Xbox Series X|S.

È sempre bello vedere un gioco nuovo capace non solo di brillare da solo, ma anche di risvegliare il ricordo di capolavori spesso dimenticati. Se Clair Obscur: Expedition 33 riesce davvero a evocare l'anima di Lost Odyssey, allora siamo davanti a qualcosa di davvero speciale. Forse è il momento giusto per riscoprire entrambi.

Del resto, Clair Obscur: Expedition 33 sta vivendo un momento davvero straordinario, visto che il titolo di Sandfall Interactive ha raggiunto un picco di 121.422 giocatori contemporanei su Steam domenica 27 aprile, che male non è.