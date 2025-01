Un controller multipiattaforma a 47,14€? Ecco un'offerta da non perdere!

Se state cercando un controller di alta qualità a un prezzo incredibile, oggi su AliExpress trovate 8BitDo Pro 2 a soli 47,14€ invece di 122,75€, con un fantastico sconto del 61%! Un'occasione imperdibile per migliorare la vostra esperienza di gioco su più piattaforme.

Vedi offerta su AliExpress

8BitDo Pro 2 è un controller progettato per offrire precisione e versatilità. I nuovi joystick con tecnologia Hall Effect garantiscono una maggiore durata e sensibilità, riducendo al minimo l’usura nel tempo. Inoltre, i due pulsanti posteriori programmabili vi permettono di personalizzare i comandi senza dover staccare i pollici dagli stick, offrendovi un controllo più reattivo e professionale. Con il software 8BitDo Ultimate, disponibile su PC, Android e iOS, potete rimappare i pulsanti, regolare la sensibilità degli stick e dei trigger, gestire la vibrazione e creare macro per combinazioni di tasti avanzate.

Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, il 8BitDo Pro 2 è supportato ufficialmente da Apple per iPhone, iPad, Mac e Apple TV, ed è perfetto anche per Steam Deck, Switch, Windows, macOS e Android. Il nuovo selettore a quattro modalità consente di passare facilmente tra le connessioni Bluetooth e cablate con il cavo USB incluso. Il design ergonomico con grip migliorato garantisce una presa salda e confortevole anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, il doppio sistema di alimentazione vi permette di scegliere tra la batteria ricaricabile integrata da 1000mAh, con un’autonomia fino a 20 ore, o l’uso di normali batterie AA per una maggiore flessibilità.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva! Oggi potete acquistare 8BitDo Pro 2 su AliExpress a soli 47,14€, con uno sconto del 61%! Un'opportunità perfetta per ottenere un controller versatile e di alta qualità a un prezzo incredibile.

Vedi offerta su AliExpress