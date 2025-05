Un classico SEGA tornerà con remaster e un nuovo capitolo

Uno dei videogiochi simbolo dell'era SEGA Mega Drive sta per fare il suo ritorno sulle console di nuova generazione in versioni rinnovate, ma anche con il suo nuovo capitolo ufficiale.

Nel caso non lo abbiate già capito dalla nostra copertina, ci riferiamo ovviamente a Ecco the Dolphin e al suo sequel Tides of Time, che ci vedevano nei panni di un delfino impegnato a utilizzare il suo sonar e altre abilità superiori alla norma per salvare i suoi animici acquatici dagli alieni.

In un'intervista rilasciata a Xbox Wire, il creatore Ed Annunziata ha dato la lieta notizia ai suoi fan, annunciando di aver riunito l'intero team originale per realizzare edizioni rimasterizzate dei due capitoli e di essere già al lavoro per il nuovo episodio ufficiale di Ecco the Dolphin.

VGC segnala infatti che il sito ufficiale è già attivo e ci rinvia a un conto alla rovescia, che dovrebbe terminare ufficialmente il 25 aprile 2026: presumibilmente in tale data dovremmo dunque scoprire tutti i dettagli sul nuovo episodio.

Non è attualmente chiaro se SEGA sia coinvolta: i due titoli potevano essere originariamente recuperati su raccolte come la Mega Drive Collection, oggi però rimosse dal commercio presumibilmente per motivi di licenza (che trovate ancora su Amazon).

Tuttavia, VGC ci ricorda che Annunziata aveva avviato una causa legale con SEGA per cercare di riprendersi i diritti della serie, venendo poi risolta nel 2016: non sappiamo se le due parti abbiano trovato un accordo o se effettivamente il creatore ora possieda davvero l'IP Ecco the Dolphin, ma evidentemente ciò deve aver aperto la strada al sequel e al suo ritorno.

Curiosamente, il creatore parla del suo nuovo videogioco come terzo episodio ufficiale, ma tecnicamente esiste già un terzo capitolo: su Dreamcast e PS2 venne infatti pubblicato Defender of the Future, che ricevette anche delle buone recensioni.

Considerando che il team originale non era stato coinvolto, è plausibile immaginare che tale episodio verrà considerato non-canonico ai fini della storia: in ogni caso, vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità per questo insperato ritorno.