Un classico PSP sta per ricevere il suo successore spirituale

PSP, ossia la celebre PlayStation Portable, è una console ancora amata da una miriade di giocatori, sebbene si parli di storia antica.

La prima console portatile Sony (avvistabile ancora su Amazon, tra le altre cose) è un piccolo, grande cult.

E se il supporto al catalogo PSP è stato interrotto mesi fa come da programma, è altrettanto vero che la piattaforma è stata ora "omaggiata" con il ritorno di un classico, se così possiamo dire.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, una serie classica nata proprio su PlayStation Portable sta per tornare sotto forma di un nuovo successore spirituale.

Il creatore di Patapon Hiroyuki Kotani ha annunciato Ratatan, che - sebbene non sia un sequel del vecchio gioco - lo stile generale è un richiamo diretto alla serie PSP, incluso il font utilizzato per titolo.

Per il momento i dettagli relativi a Ratatan non sono stati resi noti, anche se si sa che il gioco entrerà in una fase di crowdfunding alla fine di questo mese, il 31 luglio, tramite Kickstarter.

Quando ciò avverrà, potremo dare uno sguardo sicuramente più approfondito a ciò che Ratatan avrà in serbo per i giocatori di tutto il mondo. Fino ad allora, potete dare un'occhiata al teaser trailer del gioco poco sopra.

Nonostante a prima vista abbia molto in comune con Patapon, Kotani ha spiegato di aver voluto creare un nuovo progetto che si discosta da ciò che i fan si aspettano da quella serie.

In particolare, è stato riferito che Ratatan incorporerà elementi roguelike e un gameplay multiplayer, cosa che Patapon non ha mai avuto.

Infine, Kotani ha anche reso noto che sarebbe molto disponibile a collaborare con PlayStation per un altro titolo di Patapon, questa volta "ufficiale". Staremo a vedere.

