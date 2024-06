Un classico FromSoftware riceve un remake, e potete provarlo gratis

Il contenuto scaricabile di Elden Ring, ossia Shadow of the Erdtree, si sta rivelando un successo.

Il DLC del soulslike di FromSoftware

Questo, nonostante in parecchi si siano lamentati del livello di difficoltà un po' troppo elevato (tanto da generare un'ondata di review bombing).

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, un vecchio classico di From sta ricevendo un remake non ufficiale in Unreal Engine 5: stiamo parlando di King's Field 2.

Per chi non lo sapesse, King's Field 2 è uscito nel 1995. In Europa e in America fu distribuito con il titolo di King's Field, poiché il primo capitolo della saga non aveva valicato i confini giapponesi.

L'indie dev "Rotmill Dev" ha condiviso una demo giocabile per il suo remake non ufficiale di King's Field 2 di FromSoftware in Unreal Engine 5.

Entrando nei dettagli, questa demo presenta alcune armi e magie interessanti, oltre a vari nemici da combattere.

I giocatori potranno smembrarli, dargli fuoco e attirarli in trappole. Inoltre, la demo presenta oggetti interattivi come trappole, barili, oggetti, personaggi e forzieri pieni di bottino.

Da quello che posso vedere, lo sviluppatore ha cercato di mantenere lo stile artistico del titolo originale. Per esempio, avrete una grafica pixelata, simile a quella dei giochi per PC dei primi anni Novanta.

Grazie alle capacità di UE5, però, questo gioco in stile retrò ha un aspetto decisamente migliore di quello originale (anche se le animazioni dei combattimenti e dei nemici sono un po' approssimative e poco curate).

Tuttavia, bisogna tenere presente che questo gioco è stato creato da una sola persona. Quindi, per essere un progetto di un solo sviluppatore, non è male per niente. Potete scaricare la demo da questo indirizzo.

