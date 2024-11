Un Assassin's Creed si è aggiornato, ma i fan ne vogliono già un altro

Ubisoft ha rivelato che Assassin’s Creed Syndicate ha ricevuto una patch per il supporto a 60fps sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Pubblicato nel 2015 e ambientato nella Londra vittoriana, Syndicate è considerato un capitolo sottovalutato della serie (che trovate in ogni caso su Amazon).

Ora, però, il gioco può finalmente beneficiare di un aggiornamento che lo porta ai 60fps su console di nuova generazione: 4K a 60fps su PS5 e Xbox Series X, e 1080p a 60fps su PS5 Pro e Xbox Series S.

Tuttavia, nonostante la gioia dei fan per Syndicate, molti sperano ancora che Ubisoft dedichi la stessa attenzione ad Assassin’s Creed Unity, ambientato a Parigi.

Negli ultimi mesi, l’interesse per Assassin's Creed Unity è cresciuto notevolmente, grazie anche alla celebrazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, durante i quali il protagonista Arno è apparso come portatore simbolico della torcia olimpica nella cerimonia di apertura.

Questo evento ha risvegliato l’attenzione dei giocatori verso il titolo del 2014, con un picco di utenza registrato su SteamDB che ha visto il numero di giocatori moltiplicarsi.

Sebbene Unity goda di un aggiornamento di 60fps sulle console Xbox tramite la funzione di FPS Boost, il titolo è ancora bloccato a una risoluzione di 900p, un aspetto che molti fan vorrebbero vedere migliorato su console next-gen.

«Dove è la patch per Unity?» scrive ironicamente un utente su Reddit, esprimendo una richiesta che si ripete da tempo all'interno della community.

Staremo a vedere se la casa transalpina ascolterà le richieste dei giocatori, oppure no.

Ubisoft ha recentemente confermato il rinvio di Assassin’s Creed Shadows al 2025, il che significa che nel 2024 non ci saranno nuovi capitoli principali, specie così costosi.

Del resto, proprio di recente il publisher ha confermato che non ci sarà nessun battle pass per Assassin's Creed Shadows, così come è stato chiarito il contenuto dell'Animus Hub, futuro hub della serie.