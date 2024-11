Assassin's Creed Syndicate si aggiorna e diventa "next-gen", da ora

Con un vero e proprio annuncio a sorpresa, Ubisoft ha svelato di aver appena rilasciato un aggiornamento per ottimizzare Assassin's Creed Syndicate sulle console di ultima generazione, già disponibile per il download da ora.

Il capitolo ambientato nella Londra del 1868 (lo trovate su Amazon) è forse uno degli episodi più sottovalutati dell'intera saga, ma possiede ancora oggi una discreta schiera di appassionati che, dopo questa notizia, non vedranno l'ora di riscoprire la storia dei gemelli Jacob e Evie Frye.

Con un breve comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Ubisoft svela che la nuova patch serve a introdurre la risoluzione in 4K su Xbox Series X, PS5 e PS5 Pro, con tanto di 60fps che potranno essere utilizzati anche su Xbox Series S, seppur solo a 1080p.

Una vera e propria "patch next-gen" per Assassin's Creed Syndicate dunque, che arriva dopo oltre 9 anni dalla sua uscita ufficiale.

Di seguito trovate tutti i dettagli del nuovo aggiornamento, con tanto di dimensioni ufficiali per il download delle patch:

Xbox (~31.8 GB)

Xbox Series X

Risoluzione 4K a 60 fps

Xbox Series S

Risoluzione 1080p a 60 fps

PlayStation (~0.75 GB)

PS5 e PS5 Pro

Risoluzione 1080p a 60 fps

Risoluzione 4K a 60 fps

Se per le versioni PlayStation non sarà un download impegnativo, curiosamente su Xbox sarà necessario molto più spazio in memoria, pari quasi alla reinstallazione del gioco completo.

Ricordiamo in ogni caso che si tratta di una patch totalmente gratuita: si tratta del momento ideale per riscoprire Assassin's Creed Syndicate o, perché no, giocarlo per la prima volta.

Assassin's Creed ha cambiato notevolmente identità negli ultimi anni: cogliamo l'occasione per riproporvi uno speciale del nostro Adriano Di Medio, che vi spiega perché Syndicate è stato l'ultimo "vero" capitolo della saga.

Nelle scorse ore Ubisoft ha anche festeggiato il compleanno di Assassin's Creed II: la prima avventura di Ezio Auditore ha compiuto 15 anni.