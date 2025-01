UFL migliora ancora con il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Strikerz Inc. dimostra ancora una volta di voler ascoltare attentamente tutti i feedback per migliorare UFL, rilasciando un nuovo aggiornamento già disponibile per il download da adesso.

La patch 0.61.3 può essere scaricata per entrambe le versioni console di gioco e introduce alcuni miglioramenti per il bilanciamento, oltre a bugfix richiesti dalla community del free-to-play calcistico.

Un aggiornamento che arriva a due settimane esatte di distanza dalla precedente patch, dimostrando che il team di sviluppo non ha alcuna voglia di fermarsi e vuole rendere il suo free-to-play un'alternativa credibile a colossi come EA Sports FC 25 (che trovate invece su Amazon).

Tra le novità più interessanti segnaliamo che il pressing adesso consumerà l'energia dei giocatori, con un conseguemente bilanciamento di una funzionalità diventata troppo aggressiva in ambito competitivo.

UFL ha anche migliorato la reattività dei portieri, sistemando alcuni fastidiosi bug che potevano portare a inspiegabili autogoal: adesso passare la palla indietro non dovrebbe più creare preoccupazioni.

Segnaliamo inoltre alcune interessanti migliorie a livello difensivo: non solo sono stati rivisti i duelli aerei, ma adesso i giocatori saranno in grado di reagire meglio durante i calci d'angolo, intercettando adeguatamente la palla di testa.

Infine, ma non per importanza, gli sviluppatori sottolineano di aver rivisto adeguatamente anche le impostazioni di tiro, con alcuni bilanciamenti che dovrebbero rendere le azioni di gioco più profonde.

Ci sono anche tante altre novità a livello di bilanciamento e bugfix nel changelog completo pubblicato sul sito ufficiale: se siete curiosi, lo trovate in lingua inglese al seguente indirizzo.

Come vi raccontò il nostro Marino Puntorieri nella recensione dedicata, UFL al lancio si è dimostrato un titolo ancora lontano dal raggiungere il suo netto potenziale: un titolo che ha bisogno di tempo per poter essere davvero un concorrente adeguato ad altre opzioni calcistiche sul mercato.

Questi aggiornamenti sono dunque un primo passo verso la giusta direzione: vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori migliorie. Nel frattempo, non possiamo fare altro che augurarvi buon divertimento.