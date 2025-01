UFL vuole riconquistare i fan con il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

UFL è stato a lungo uno dei giochi calcistici più attesi dalla community, desiderosa di mettere le mani su un nuovo competitor in un mercato ormai dominato dai due nomi più celebri.

Se come videogioco a pagamento nulla sembra scalfire i record di EA Sports FC 25 (che trovate su Amazon), il mercato free-to-play è dall'altro lato controllato da eFootball, l'erede della storica serie PES.

UFL è cercato di entrare a gamba tesa in quest'ultimo mercato, puntando su un'esperienza più simile alla modalità Ultimate Team: tuttavia, come vi ha raccontato il nostro Marino Puntorieri nella recensione dedicata, si tratta ancora di un titolo molto acerbo e con poca varietà.

Strikerz Inc. ha però ammesso in più occasioni di tenere conto dei feedback degli utenti, volendosi impegnare a fondo per migliorare l'esperienza di gameplay: il primo segnale in tal senso è arrivato proprio pochissimi istanti fa, con il lancio della versione 0.61.1 di UFL.

Tra le novità più importanti segnalate troviamo la risoluzione di numerosi bug e un aumento del prezzo di vendita dei giocatori, cosa che dovrebbe rendere più efficace il mercato interno di gioco.

Ma troviamo anche diverse novità a livello di gameplay, come un miglioramento della logica dei portieri, una riduzione della precisione dei passaggi e l'aggiunta di modalità di allenamento per calci di rigore, calci di punizione e calci d'angolo.

Queste sono solo quelle che riteniamo essere le novità più importanti del nuovo aggiornamento di UFL: se siete curiosi di scoprirle tutte, vi lasciamo al changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo.

Ricordiamo che sarà necessario scaricare l'ultima patch per continuare a giocare sul free-to-play di Strikerz Inc, motivo per il quale vi invitiamo a scaricare il nuovo aggiornamento il prima possibile.

UFL è attualmente disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, ma sono previste anche versioni per PC e Mobile: su computer arriverà nel corso di quest'anno, mentre gli utenti su smartphone dovranno attendere più a lungo.