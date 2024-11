UFL, ecco le novità della seconda beta gratis

Dal 2 al 4 agosto prossimo sarà tempo di una seconda beta giocabile per il titolo calcistico di STRIKERS INC., ovvero l'ambizioso UFL.

Il gioco di calcio free-to-play che punta a rivaleggiare con serie di successo come EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon) ed eFootball, sta quindi per scendere nuovamente in campo.

Ricordiamo infatti che UFL è stato giocabile in forma gratuita per il fine settimana tra il 7 e il 9 giugno, su Xbox e PS5, ma a breve chi vorrà potrà provarlo con mano una seconda volta.

Come vi abbiamo anticipato poche ore fa, la seconda beta di UFL è alle porte e oggi gli sviluppatori ci hanno svelato cosa possiamo aspettarci.

«Il secondo weekend di Open Beta si svolgerà il 2 agosto. Per due giorni, potrete giocare a UFL e avere l'opportunità unica di contribuire allo sviluppo del gioco», si legge nel post del blog.

«Avrete la possibilità di esplorare le meccaniche aggiornate e di testare i miglioramenti apportati dopo il primo weekend di beta. Abbiamo ricevuto un'incredibile quantità di feedback a luglio e speriamo che il secondo weekend susciti altrettante emozioni.»

Tra le modifiche previste, è stato rivisto il meccanismo della reputazione, oltre al sistema di skin delle carte, ora divise in due tipi (le skin delle carte impostate e le skin delle carte personali).

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo sistema di perk per i giocatori, oltre ad essere stati rivisti i parametri del portiere: ora la sua valutazione ha un impatto maggiore sulle prestazioni.

Tutte le modifiche incluse nella versione 0.55 del gioco le trovate in lingua inglese cliccando qui.

E ancora, lo sviluppatore ha infine dichiarato: «Il nostro team sta lavorando instancabilmente allo sviluppo e sta facendo tutto il possibile per garantire che UFL occupi un posto speciale nei vostri cuori. Siamo entusiasti di condividere le novità del gioco.»

Nel nostro provato di UFL vi abbiamo in ogni caso spiegato a chiare lettere che «più che un vero e proprio competitor di EA Sports FC a tutto tondo, si ha la sensazione di avere di fronte una produzione che vuole perseguire la strada di Konami e proporre un'offerta più circoscritta e – almeno nelle intenzioni – divertente per qualsiasi giocatore».