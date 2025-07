Secondo le ultime fonti, Ubisoft ha cancellato il sequel di Star Wars Outlaws (noi ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione), noto internamente come Outlaws 2, che non era ancora entrato in piena produzione. La decisione, riportata dall’insider Tom Henderson, sarebbe dovuta alle vendite insoddisfacenti del primo titolo, il cui lancio ha registrato appena un milione di copie vendute nel primo mese.

Henderson precisa che il progetto era “in fase molto, molto precoce”, tanto che la produzione vera e propria non era ancora iniziata. Ubisoft, pertanto, ha deciso di non proseguire, limitandosi a continuare il supporto con DLC e patch per il titolo originale.

In una recente assemblea con gli azionisti, il CEO Yves Guillemot ha attribuito il flop relativo a Star Wars Outlaws non solo a problemi tecnici, ma soprattutto al fatto che la saga cinematografica stava attraversando un momento difficile.

Insomma, secondo Ubisoft, il marchio Star Wars era in calo sul piano della reputazione generale, con impatto negativo anche sul videogioco.

Nonostante l’insuccesso iniziale, Ubisoft non ha abbandonato il gioco: sono previste ulteriori patch e una nuova versione prevista per il 4 settembre 2025 su Nintendo Switch 2, con l’obiettivo di migliorarne l’accoglienza sul mercato.

Il gioco originale, sviluppato da Massive Entertainment con il supporto di Lucasfilm Games e diversi studi Ubisoft, è stato lanciato il 30 agosto 2024 su PS5, Xbox Series X/S e PC, ricevendo recensioni “generalmente favorevoli” ma non sostenute da vendite adeguate alle aspettative di un titolo AAA.

La performance commerciale del gioco ha avuto ripercussioni anche su altri progetti del publisher, spingendo Ubisoft a rivalutare tempistiche e pianificazioni future.

In sostanza, Ubisoft ha preferito tagliare subito le perdite piuttosto che investire ulteriormente in un sequel che probabilmente non avrebbe rivitalizzato gli investimenti fatti sul brand. La decisione sembra indicare una linea più prudente, tesa a preservare risorse per progetti con potenziale più solido.