Ubisoft rinvia il suo nuovo free-to-play: PlayStation e Xbox lo "bocciano"

Inizialmente previsto per il lancio durante l'attuale sessione estiva, alla fine Ubisoft si è vista costretta ad annunciare il rinvio del suo prossimo gioco free-to-play: stiamo parlando di XDefiant, nuovo arena shooter in prima persona previsto per console next-gen e PC.

L'ultima fatica della casa di Assassin's Creed (trovate AC Valhalla su Amazon) è l'ennesimo tentativo del publisher di provare a imporsi nel mercato dei giochi gratuiti, dove finora i suoi progetti hanno avuto ben poca fortuna.

XDefiant è però un gioco in cui Ubisoft ha dimostrato di credere molto, nonostante alcune fatiche iniziali e, adesso, dovendosi scontrare perfino con i primi problemi per l'arrivo su console.

Come segnalato da VGC, il publisher ha infatti ammesso che XDefiant non è riuscito a ottenere la certificazione di PlayStation e Xbox, step necessario per la pubblicazione di videogiochi su console.

In altre parole, il free-to-play di Ubisoft ha fallito i test relativi alla presenza di bug gravi e non sarebbe stato in grado di garantire un'adeguata esperienza di giocabilità per i suoi utenti.

Il publisher non ha dunque avuto altra scelta se non annunciare il rinvio a data da destinarsi, che in realtà potrebbe non essere così distante: gli sviluppatori hanno infatti svelato che, se riusciranno a fare abbastanza in fretta, potrebbero riuscire a ottenere la concessione di uscire a ottobre con la garanzia di rilasciare una patch al day-one per soddisfare i requisiti.

Sicuramente è abbastanza insolito assistere a un rinvio per questo motivo, soprattutto quando si tratta di un videogioco su cui una compagnia come Ubisoft "crede molto" e che ha mostrato problemi su entrambe le principali piattaforme di gioco.

In ogni caso, se eravate curiosi di provare quest'ultima produzione, non vi resterà che avere pazienza e attendere ulteriori comunicazioni in merito.

Vedremo se il free-to-play riuscirà a durare a lungo: non è infatti raro assistere a giochi che pur essendo molto pubblicizzati non riescono a essere supportati oltre pochi anni. Il caso perfetto e più recente è sicuramente Mario Kart Tour, che non sarà più supportato dopo 4 anni.

Restando in tema con Ubisoft, nelle scorse ore è stato rimosso a sorpresa Assassin's Creed IV Black Flag da Steam, ma fortunatamente pare si tratti solo di un «problema tecnico» che sarà risolto il prima possibile.