Nel panorama videoludico internazionale, una nuova era si è aperta oggi con l'operatività di Vantage Studios, la divisione autonoma di Ubisoft che gestirà tre delle franchise più redditizie dell'industria: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Questa mossa strategica rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui il colosso francese intende strutturare le proprie operazioni creative, abbracciando un modello meno centralizzato che ricorda le case di produzione cinematografiche hollywoodiane. Il sostegno finanziario arriva direttamente dalla Cina, attraverso un massiccio investimento di Tencent che ridisegna gli equilibri dell'azienda transalpina.

La nuova entità operativa ingloba sei sedi strategiche distribuite tra Europa e Nord America: Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay in territorio canadese, oltre a Barcellona e Sofia nel vecchio continente. Con un organico totale di 2.300 dipendenti, Vantage Studios diventa automaticamente uno dei player più importanti nel settore dello sviluppo videoludico mondiale.

La scelta del nome non è stata casuale: inizialmente conosciuto internamente con il nome in codice "Nova", il brand finale è emerso da una consultazione democratica tra i dipendenti. Questa modalità partecipativa riflette l'approccio che la nuova divisione intende adottare nella gestione creativa dei propri progetti.

La strategia di Ubisoft punta verso la creazione di quelle che vengono definite "case creative", strutture autonome capaci di definire tanto la direzione artistica quanto i piani commerciali dei propri prodotti. Vantage Studios rappresenta il primo esperimento concreto di questa riorganizzazione aziendale, mantenendo comunque i legami con il gruppo madre.

L'autonomia decisionale resta saldamente nelle mani di due co-amministratori delegati: Christophe Derennes e Charlie Guillemot. Quest'ultimo porta con sé il peso del cognome di famiglia, essendo parte della dinastia che ha fondato e tuttora controlla Ubisoft, garantendo così una continuità nella visione strategica dell'azienda.

L'operazione finanziaria che ha reso possibile questa trasformazione vale 1,16 miliardi di euro, cifra che Tencent ha investito per acquisire una quota del 25% nella nuova divisione. Questa partnership strategica permetterà a Ubisoft di azzerare praticamente il proprio debito, fornendo una solidità economica fondamentale per affrontare le sfide future del mercato.

Il ruolo del gigante tecnologico cinese si limiterà a funzioni consultive, senza interferire nelle decisioni operative quotidiane. Questa struttura riflette un equilibrio delicato tra la necessità di capitali freschi e il mantenimento dell'identità creativa europea che ha reso celebri i franchise sotto la gestione di Vantage Studios.