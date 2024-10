Ubisoft potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

Tencent Holdings Ltd. e la famiglia fondatrice di Ubisoft Entertainment SA, Guillemot, stanno valutando alcune opzioni, tra cui una potenziale acquisizione dello sviluppatore francese di videogiochi.

Questo, dopo che nel 2024 la casa transalpina ha perso più della metà del suo valore di mercato, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della questione (via Bloomberg).

Advertisement

Del resto, una cordata di azionisti che ha il supporto del 10% dei proprietari di Ubisoft sta spingendo perché l'azienda sia messa in vendita.

Vero anche che, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Skull and Bones (che trovate su Amazon) abbia contribuito alla crisi di Ubisoft con cifre da capogiro.

L'azienda cinese e la Guillemot Brothers Ltd. hanno parlato con consulenti per esplorare modi per stabilizzare Ubisoft e rafforzarne il valore, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate per discutere di una questione privata.

Secondo le fonti, una delle possibilità discusse sarebbe quella di unire le forze per portare l'azienda in una società privata.

Le azioni di Ubisoft sono scese del 54% nelle contrattazioni di Parigi quest'anno, dando alla società una capitalizzazione di mercato di circa 1,4 miliardi di euro (1,5 miliardi di dollari).

Tencent possedeva il 9,2% dei diritti di voto netti di Ubisoft alla fine di aprile, mentre la famiglia Guillemot deteneva circa il 20,5%, secondo l'ultimo rapporto annuale dell'azienda.

Alcuni azionisti di minoranza, tra cui AJ Investments, hanno spinto per un'acquisizione privata o per la vendita di Ubisoft a un investitore strategico in seguito al crollo del prezzo delle azioni.

Le considerazioni sono ancora in fase iniziale e non c'è alcuna certezza che portino a una transazione. Secondo le persone citate, Tencent e la famiglia Guillemot stanno valutando anche altre alternative.

I portavoce di Ubisoft e della famiglia Guillemot non hanno voluto commentare. Un rappresentante di Tencent non ha potuto commentare immediatamente durante la settimana di vacanza in Cina.

Il mese scorso, le azioni di Ubisoft sono scese ai minimi degli ultimi anni, quindi è scontato che qualcosa potrebbe accadere in tempi brevi.