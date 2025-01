Il remake di Assassin's Creed 4: Black Flag sarebbe molto più di un upgrade grafico

Si torna ancora una volta a chiacchierare del potenziale — e sempre più probabile — remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, uno dei capitoli più amati di sempre dagli appassionati della saga di casa Ubisoft.

Il capitolo piratesco è ancora oggi ricordato con grande nostalgia dai fan (lo trovate su Amazon) e potrebbe essere il candidato perfetto per un ritorno sulle console di ultima generazione, anche per ravvivare l'interesse nei confronti di quella che è probabilmente l'IP più importante del publisher.

Proprio come accaduto lo scorso anno, nuovi indizi sul presunto sviluppo del remake di Black Flag sarebbero arrivati ancora una volta attraverso LinkedIn, grazie agli aggiornamenti pubblicati da uno sviluppatore — ironicamente, lo stesso che avrebbe già anticipato qualche dettaglio in più sul remake di Oblivion.

Come riportato da MP1st, il remake non si limiterebbe soltanto a migliorare la componente grafica di Assassin's Creed 4: Black Flag, ma intenderebbe implementare nuove meccaniche di gioco che possano renderlo ancora più profondo.

Nello specifico si fa riferimento a nuovi ecosistemi basato sulla fauna selvatica, con un combattimenti appositi che ne tengano conto. Il tutto senza rinunciare all'Anvil Engine, motore grafico a cui Ubisoft non ha mai rinunciato per i suoi capitoli di Assassin's Creed.

Si farebbe inoltre riferimento alla volontà del publisher di volerlo vedere «rinascere come prossimo gioco tripla-A», confermando che dovrebbe essere molto più di un semplice upgrade grafico.

MP1st non ha voluto svelare il nome dello sviluppatore in questione per tutelarne la privacy, pur fornendo screenshot a conferma del suo report.

In ogni caso, viene segnalato anche che ogni traccia di quanto pubblicato è già stata cancellata, probabilmente per evitare potenziali ripercussioni per il leak.

Come sempre non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che il remake non è ancora stato annunciato ufficialmente: vi terremo aggiornati qualora dovessero arrivare ulteriori conferme o smentite del caso.