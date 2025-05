Che fine ha fatto Prince of Persia Remake? Ci sono novità

Ubisoft ha pubblicato il suo ultimo report finanziario relativo all’anno fiscale 2025, offrendo aggiornamenti importanti – anche se non tutti positivi – sul futuro dei suoi giochi.

La notizia più concreta riguarda Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, che uscirà entro marzo 2026, ma per il resto le novità sono all’insegna dei rinvii.

A parlare è stato direttamente il CEO Yves Guillemot, che ha confermato come alcuni dei giochi più importanti del catalogo Ubisoft abbiano subito posticipi interni.

Non sono stati specificati i titoli coinvolti, ma si tratta, secondo le sue parole, di produzioni di primo piano, per le quali servirà ancora tempo per garantire le migliori condizioni per il successo.

Il remake de Le Sabbie del Tempo è in sviluppo da anni, tra rinvii, silenzi e cambi di team.

Ora, però, Ubisoft ha indicato una finestra chiara: tra gennaio e marzo 2026, ovvero entro la fine dell’anno fiscale 2026 dell’azienda. Una notizia che riaccende la speranza tra i fan di questa storica IP, rimasta ferma per troppo tempo.

Con l’arrivo del Summer Game Fest a giugno, è plausibile aspettarsi una prima vera presentazione del gioco, che finora è rimasto praticamente invisibile dopo il primo annuncio avvenuto nel 2020.

Se Prince of Persia si avvicina finalmente all’uscita, altri giochi di peso rischiano di farsi attendere fino al 2028. Tra i nomi più gettonati tra quelli “ritardati” ci sono The Division 3, annunciato ufficialmente ma ancora avvolto dal mistero.

A seguire, Splinter Cell Remake, in lavorazione da tempo ma di cui non si è più saputo nulla.

Guillemot ha spiegato che il calendario dei contenuti importanti sarà spostato più avanti, con il grosso delle uscite di punta concentrato tra l’anno fiscale 2026-27 e quello 2027-28. In pratica, molti dei giochi più attesi firmati Ubisoft potrebbero arrivare non prima del 2027.

Il messaggio sembra chiaro: Ubisoft vuole prendersi più tempo per evitare lanci affrettati, come è accaduto in passato con titoli come Skull and Bones (che trovate su Amazon) o XDefiant, e preferisce distribuire i suoi giochi più pesanti nel medio-lungo termine.

Ma se il tempo in più servirà a garantire giochi più solidi, curati e soddisfacenti, allora potrebbe valere la pena aspettare.