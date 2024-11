The Rogue Prince of Persia sta per rifarsi il look, con il suo più grande aggiornamento

The Rogue Prince of Persia, roguelike attualmente disponibile in early access, rappresenta uno dei tanti nuovi tentativi di ravvivare la celebre saga di Ubisoft con idee innovative adatte al pubblico moderno.

Sviluppato da Evil Empire, uno dei team che ha contribuito al successo di Dead Cells, il roguelike prende ispirazione da quanto già fatto dall'eccellente The Lost Crown (che trovate scontato su Amazon), pur introducendo una serie di feature di gameplay uniche adatte ai fan del genere.

La release attuale è prevedibilmente spoglia di contenuti, anche se ha già fatto vedere un ottimo potenziale: come vi abbiamo raccontato nel nostro provato, «le idee di base ci sono già tutte e sono molto, molto interessanti», anche se ovviamente il tutto va sviluppato ulteriormente nel corso del tempo.

Il team di sviluppo ha già dimostrato di voler fare tesoro dei feedback arrivati dalla community, dimostrando anche coraggio nel rivoluzionare anche l'aspetto artistico: l'aggiornamento Second Act, che introdurrà appunto il nuovo arco narrativo della storia, ha deciso di cambiare totalmente anche la direzione artistica.

Adesso il principe avrà infatti un colorito più simile a quanto visto in altri capitoli della serie, abbandonando la bizzarra colorazione viola che, in qualche modo, serviva a dare un'identità unica alla produzione.

Gli sviluppatori spiegano di aver preso questa decisione a causa della nuova direzione artistica, molto più ricca di dettagli rispetto alla versione provata fino a questo momento: di conseguenza, dato che il tutto è molto meno "cartoon" rispetto al passato, il look violaceo non era più coerente con lo stile di gioco.

Tra le novità svelate in un post su Steam troviamo anche tanti nuovi biomi e boss da sconfiggere, oltre a una narrazione migliorata per l'Atto 1, nuovi nemici e diverse migliorie quality-of-life, come slot di salvataggio multipli e localizzazioni in altre lingue — anche se purtroppo continua a essere assente quella italiana.

Gli sviluppatori ci avevano svelato in un'anteprima di aver preso la decisione di lanciare The Rogue Prince of Persia in accesso anticipato proprio per raccogliere in prima persona i feedback degli utenti: a giudicare da tutti questi miglioramenti, la promessa sembrerebbe essere stata mantenuta.

Se non vedete l'ora di scoprire in prima persona queste novità, il Second Act Update di The Rogue Prince of Persia sarà disponibile a partire dal 21 novembre.

Speriamo solo che a livello di mercato abbia più fortuna rispetto a The Lost Crown, il cui team è già stato smantellato da Ubisoft.