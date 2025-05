Volano i numeri dell'ultimo Prince of Persia (di cui è stato già smantellato il team)

Il ritorno del Principe di Persia nel panorama videoludico moderno sta finalmente raccogliendo i frutti sperati. A distanza di oltre un anno dal lancio di Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft ha celebrato sui social un traguardo significativo: oltre due milioni di giocatori hanno esplorato le ambientazioni di questo titolo che ha segnato la rinascita di una delle saghe più amate nella storia dei videogiochi.

In effetti, è un risultato che acquista ancora più valore considerando il lungo periodo di assenza della serie, praticamente dormiente dal lontano 2010, quando The Forgotten Sands non riuscì a lasciare il segno sperato tra pubblico e critica.

I festeggiamenti per il traguardo sono arrivati sui canali social ufficiali del gioco, dove c'è anche quella che sembra la promessa di futuri nuovi ritorni per Prince of Persia.

Come leggiamo nel cinguettio, infatti:

«Avete riportato in vita la leggenda. Il Principe è tornato e, credeteci, si sta solo scaldando».

Il numero cumulativo di due milioni di giocatori mette insieme le vendite (gli ultimi dati, dopo il primo anno, avevano parlato di 1,3 milioni di copie), oltre a coloro che hanno giocato mediante gli abbonamenti Ubisoft+ e PlayStation Plus, oltre che su piattaforme mobili. Oggi, oltretutto, il gioco si trova a prezzi molto ridotti su molti rivenditori, come ad esempio Amazon.

Leggere di un risultato così positivo scalda il cuore, soprattutto perché si tratta di un progetto piccolo, rispetto ad altri blockbuster che spesso Ubisoft produce.

Però, rimane anche l'amarezza: come ricorderete, infatti, era emerso qualche tempo fa che il team degli autori di The Lost Crown è stato «riassegnato» ad altri progetti, il che significa che è difficile aspettarsi un possibile nuovo episodio sulla scia di questo.