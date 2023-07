Tuffati nel sottocosto Euronics: sconti fino al 50% sulla migliore tecnologia

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Tuffati nel sottocosto Euronics” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 50% sino al prossimo 16 luglio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG 65UR78006LK, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto agli usuali 699€ di listino, con uno sconto del 14% e un risparmio reale di 100€.

La smart TV LG 65UR78006LK è presenta numerose funzionalità avanzate per un'esperienza di visione ottimale. Questa TV è dotata di un pannello LED di 65" con una risoluzione 4K di 3.840x2.160 pixel, garantendo un'immagine nitida e dettagliata. La TV è alimentata da un processore α5 Gen6 AI, che migliora la qualità dell'immagine, offrendo una visione più realistica.

La smart TV LG 65UR78006LK supporta la connettività Ethernet e Wi-Fi e funziona con il sistema operativo Web OS, permettendo di accedere facilmente ai servizi di streaming e ad altre funzioni smart TV. Inoltre, questa TV supporta la tecnologia HDR10 Pro per una qualità dell'immagine superiore e dispone della modalità Filmmaker, che preserva i dettagli nei film per un'esperienza cinematografica.

Un'altra caratteristica di rilievo della smart TV LG 65UR78006LK è la sua funzionalità AI Sound, che regola l'audio in base ai generi per fornire un'esperienza di ascolto immersiva. Inoltre, con l'Auto Low Latency Mode, i tempi di risposta sono migliorati, il che risulta benefico per i giocatori.

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo, nel quale potete trovare anche i migliori monitor gaming, seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.