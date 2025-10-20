Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass e PC Game Pass nel corso di ottobre 2025. Dopo le aggiunte delle ultime settimane, tre titoli lasceranno ufficialmente il servizio a fine mese: Jusant, Metal Slug Tactics e Return to Monkey Island. Tutti e tre i giochi saranno rimossi dal catalogo il 31 ottobre 2025.

Come di consueto, ogni mese porta con sé nuovi ingressi ma anche inevitabili addii: Microsoft continua a rinnovare il catalogo Game Pass per offrire sempre una rotazione di titoli freschi, ma questo comporta che alcuni giochi lascino spazio alle prossime uscite. Gli abbonati che non vogliono perdere l’occasione di giocarli hanno quindi ancora pochi giorni per completare l’esperienza o ottenere gli ultimi obiettivi.

Jusant, l’affascinante avventura d’arrampicata di Don’t Nod, richiede meno di otto ore per essere completata al 100%, anche se include numerosi collezionabili sparsi lungo il percorso. È un titolo ideale per chi cerca un’esperienza rilassante ma con un discreto livello di sfida. Return to Monkey Island, invece, rappresenta il ritorno trionfale di una delle saghe punta-e-clicca più amate di sempre: completarlo richiede circa 20 ore, con una lista di obiettivi impegnativa e diversi trofei mancabili. Infine, Metal Slug Tactics offre un gameplay strategico dal sapore retrò, ma completarlo al 1000G richiederà fino a 100 ore di gioco, dato che bisogna affrontare la campagna con ciascuno dei nove personaggi disponibili.

Il mese di ottobre 2025 si conferma quindi intenso per gli abbonati Game Pass, tra arrivi e partenze che mantengono alta la varietà del catalogo. Se siete appassionati di avventure classiche o di strategici a turni, avete ancora tempo per godervi questi titoli prima che escano definitivamente dal servizio il 31 ottobre. Dopo quella data, potranno comunque essere acquistati con uno sconto dedicato agli abbonati Game Pass, come da tradizione.