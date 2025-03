Tra un problema e l'altro, Capcom vuole sapere la vostra su Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds sta facendo discutere più del previsto, e non per forza per i suoi meriti e il suo grande successo.

Il titolo è infatti un successo senza precedenti, Capcom ha confermato che Monster Hunter Wilds è diventato il videogioco con le vendite più rapide nella storia del publisher giapponese, con ben 8 milioni di copie vendute in soli 3 giorni dal lancio.

Tuttavia, come sapete bene, Monster Hunter Wilds ha ben più di un problema, soprattutto su PC, al punto di aver creato un vero caso mediatico.

Sono infatti emersi numerosi problemi tecnici che, per la verità, erano già emersi anche durante le prime prove beta: ciò ha scatenato un forte sentimento di delusione e anche alcuni paragoni azzardati, di cui vi ho parlato abbondantemente in uno speciale dedicato.

In questo contesto, Capcom vuole sapere cosa ne pensate.

L'azienda ha infatti annunciato un sondaggio dedicato a Monster Hunter Wilds, che potete compilare a questo indirizzo.

Sarà possibile rispondere alle domande dal 28 febbraio 2025 al 27 marzo 2025, e in cambio riceverete anche un wallpaper digitale gratuito esclusivo. Meglio di niente.

Questa è un’opportunità per la community di condividere opinioni e feedback sul gioco, potenzialmente influenzando lo sviluppo dopo il lancio e per il supporto futuro. Tra le domande si parla infatti di gameplay, meccaniche di caccia, ambientazione e funzionalità online. Considerando l’importanza del feedback dei giocatori per la serie Monster Hunter, Capcom potrebbe utilizzare queste risposte per affinare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Nel frattempo non mancano novità e aggiornamenti di vario tipo, visto che Capcom è riuscita almeno a mettere una pezza su uno dei problemi più gravi di Monster Hunter Wilds. Per tutti gli altri ci pensano i modder, visto che è già arrivata la mod che molti giocatori stavano aspettando dal day one del titolo.