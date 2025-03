È arrivata la mod di Monster Hunter Wilds che tutti stavano aspettando

Il mondo dei videogiochi si muove a velocità sorprendente, e la comunità dei modder PC ha già creato la mod che i giocatori di Monster Hunter Wilds.

Mi riferisco alla mod che consente di poter cambiare l'aspetto del proprio personaggio e del proprio felyne in maniera illimitata (tramite IGN US).

Come saprete, infatti, Capcom ha inserito nuovamente un limite per quanto riguarda la personalizzazione estetica di Monster Hunter Wilds.

Chi conosce la serie Monster Hunter sa bene che personalizzare il proprio cacciatore è parte integrante dell'esperienza. Tuttavia, Capcom ha mantenuto anche in Wilds il contestato sistema dei Character Edit Vouchers e Palico Edit Vouchers, strumenti che limitano la libertà dei giocatori di modificare l'aspetto del proprio avatar e del compagno felino senza ricorrere a microtransazioni.

Se Capcom consente gratuitamente solo modifiche minori come acconciature e trucco, richiedendo pagamenti per cambiamenti più sostanziali, la mod sblocca ogni possibilità senza costi aggiuntivi. Il primo cambio sarà gratuito, ma poi si dovrà pagare €9.99 per acquistare una speciale pacchetto con altri tre buoni di modifica.

Si tratta di una pratica abbastanza anacronistica, per non dire predatoria, che grazie a una nuova mod su PC (la trovate a questo indirizzo) potrà essere aggirata.

Non è la prima volta che la comunità si mobilita per risolvere questa restrizione. Già nei precedenti capitoli della serie, i modder avevano creato soluzioni alternative, e con Wilds la storia si ripete. La recente mod permette di aggirare completamente il sistema dei voucher, consentendo modifiche illimitate all'aspetto del personaggio senza alcuna restrizione economica.

Nel frattempo Monster Hunter Wilds continua la sua corsa sul mercato. Nelle ultime ore, infatti, il titolo di Capcom è arrivato in cima alla classifica di Steam e non sembra avere intenzione di scendere da lì. E Capcom sta lavorando anche per mettere a posto i problemi più importanti, come un bug che impedisce la progressione.