Spyro 4 sarà annunciato nel 2024? «Dovete crederci!»

Un nuovo capitolo di Spyro the Dragon, la leggendaria IP nata su PS1 e oggi diventata di proprietà di Microsoft, dopo l'acquisizione di Activision-Blizzard, potrebbe essere finalmente in arrivo — o quantomeno annunciato — nel 2024.

Dopo il successo ottenuto dalla trilogia rimasterizzata (che trovate su Amazon) l'iconico draghetto viola non ha più avuto molte occasioni di brillare, a parte una recente rapida comparsata nel cast giocabile di Crash Team Rumble.

Per il drago potrebbe però essere arrivata l'occasione di rinascita, dopo la morte degli Skylanders e le già citate apparizioni nei videogiochi di Crash Bandicoot: già durante lo scorso anno, Toys for Bob sembrava aver anticipato la possibile produzione di Spyro 4 con un'immagine misteriosa. Da allora non si era più avuta alcuna notizia ufficiale, almeno forse fino a pochi giorni fa.

L'account ufficiale su X dedicato a Spyro the Dragon ha infatti pubblicato una nuova immagine ufficiale, con un "motto" davvero significativo e che sembra essere un messaggio ai fan:

«Dovete crederci!»

Come riportato da Push Square, ci sembra quasi inutile sottolineare che il post ha attirato fin da subito le attenzioni della community, considerando che sembra essere quasi un messaggio nascosto.

Visto che la saga in sé è di fatto rimasta dormiente dal 2019, ovvero dall'anno in cui è stata rilasciata la Spyro Reignited Trilogy, questo "motto" potrebbe significare che il quarto capitolo desiderato dai fan sullo stile di Crash 4 sarebbe già in sviluppo.

Vedremo se effettivamente il 2024 sarà l'anno buono per uno dei personaggi videoludici più amati nell'era PS1: ovviamente seguiremo con particolare attenzione eventuali sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine. Per il momento, possiamo solo invitarvi a incrociare le dita.

In attesa che possa effettivamente arrivare una conferma ufficiale, qualcuno ha già voluto provare a immaginare come potrebbe essere un eventuale Spyro 4, magari esplorando il "dragoverso".