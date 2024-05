Tomb Raider 1-3 Remastered: dove effettuare il preorder dell'edizione fisica al miglior prezzo

Recentemente è stata finalmente presentata l'edizione fisica della remaster dei primi tre capitoli di Tomb Raider. Tomb Raider 1-3 Remastered riporta i giocatori alle radici di una delle serie più iconiche del gaming, offrendo una grafica aggiornata e numerosi miglioramenti tecnici. Con l'uscita prevista per il 24 settembre 2024, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder, oltre a esplorare le diverse versioni disponibili del gioco.

Tomb Raider 1-3 Remastered, cos’è e di cosa parla?

Tomb Raider 1-3 Remastered è una collezione che include i primi tre titoli della serie Tomb Raider, originariamente sviluppati da Core Design e pubblicati da Eidos Interactive tra il 1996 e il 1998. Questa edizione remaster, curata con attenzione, offre una grafica migliorata e ottimizzata per le moderne console, mantenendo intatto il fascino e l'atmosfera che hanno reso Lara Croft un'icona del mondo dei videogiochi.

Il gioco segue le avventure dell'archeologa Lara Croft, impegnata nella ricerca di antichi artefatti attraverso luoghi esotici e pericolosi in tutto il mondo. Dai misteri delle tombe egiziane agli enigmi dei templi sudamericani, i giocatori possono rivivere le classiche missioni di Lara con un look completamente nuovo. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Tomb Raider 1-3 Remastered, quando esce?

L'uscita di Tomb Raider 1-3 Remastered in edizione fisica è prevista per il 24 settembre 2024 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Tomb Raider 1-3 Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Tomb Raider 1-3 Remastered è un acquisto imperdibile per i fan di lunga data della serie, così come per i nuovi giocatori curiosi di esplorare le origini di Lara Croft. Questa collezione rappresenta un'opportunità unica per vivere o rivivere le avventure che hanno definito un genere, con grafica aggiornata e gameplay migliorato. Gli appassionati di giochi d'azione e avventura troveranno in questa remaster un'esperienza coinvolgente e nostalgica.

Tomb Raider 1-3 Remastered, quale versione acquistare?

Tomb Raider 1-3 Remastered sarà disponibile in due versioni principali, progettate per soddisfare le varie esigenze dei giocatori:

Edizione Standard : Include i tre giochi remasterizzati con tutti i contenuti originali e miglioramenti grafici.

: Include i tre giochi remasterizzati con tutti i contenuti originali e miglioramenti grafici. Edizione Deluxe: Oltre ai tre giochi, questa edizione include una steelbook, un libro di mappe esplorative che comprende tutte le mappe dei tre giochi e delle loro espansioni, con più di 80 pagine ricche di segreti. Inoltre, include il download digitale della colonna sonora ufficiale e un CD con i più grandi successi musicali. Tutti i contenuti sono confezionati in una scatola raccoglitore da collezione.

Tomb Raider 1-3 Remastered, quanto costa e dove acquistarlo?

Per assicurarsi una copia di Tomb Raider 1-3 Remastered al miglior prezzo, è consigliabile monitorare i principali rivenditori online. Attualmente, il preorder è disponibile su Amazon ed i prezzi variano dai 34,99€ della Standard Edition ai 54,99€ della Deluxe Edition. Come sempre, vi terremo aggiornati sulle nuove disponibilità e offerte presso altri store.

Non perdete l'occasione di rivivere le avventure di Lara Croft in una veste rinnovata. Preordinate la vostra copia oggi stesso per assicurarvi un posto in prima fila nel ritorno di una leggenda videoludica.

PS4

Amazon - Standard Edition | 34,99€

PS5

Amazon - Standard Edition | 34,99€

Nintendo Switch