Tomb Raider, la saga è "salva" e non cadrà nell'oblio

GOG, la piattaforma di distribuzione digitale famosa per il suo impegno nella conservazione dei videogiochi, ha annunciato un'aggiunta prestigiosa al suo GOG Preservation Program: la leggendaria serie Tomb Raider.

Questa iniziativa mira a preservare e rendere sempre accessibili giochi classici, garantendo che titoli fondamentali della storia videoludica non vengano dimenticati e rimangano disponibili per le future generazioni di giocatori.

Proprio di recente anche Silent Hill 4 e altri 27 classici PC sono su GOG Preservation, "salvando" così dall'oblio alcuni videogiochi del passato.

Cosa significa per i fan di Tomb Raider? L'ingresso della serie nel GOG Preservation Program assicura che i vecchi capitoli dell'iconica saga (che trovate anche su Amazon), con protagonista la celebre archeologa Lara Croft, rimangano giocabili su hardware moderno, senza problemi di compatibilità. Questi includono anche Legend, Anniversary e Underworld.

I titoli sono stati ottimizzati per funzionare perfettamente sui sistemi operativi più recenti, senza DRM e con un'attenzione particolare alla fedeltà dell'esperienza originale.

Gli appassionati potranno riscoprire le avventure classiche che hanno definito un genere, dalle prime esplorazioni in ambientazioni mozzafiato fino alle epiche sfide contro nemici e enigmi che hanno reso famosa la serie.

Il GOG Preservation Program sta crescendo rapidamente, con aggiornamenti regolari e l'aggiunta continua di nuovi giochi. L'obiettivo di GOG è chiaro: rendere i videogiochi immortali e assicurarne la disponibilità per sempre. Ogni mese, nuovi titoli entrano a far parte della collezione, contribuendo alla conservazione della storia del gaming.

Grazie a questa iniziativa, i classici non solo sopravvivono al tempo, ma continuano a far parte della vita di milioni di giocatori in tutto il mondo. Lunga vita a Tomb Raider, quindi, e ai giochi senza tempo destinati a vivere per sempre.

Restando in tema, Tomb Raider IV-VI Remastered è una compilation pensata proprio per i nostalgici: nella mia recensione vi ho spiegato a chiare lettere cosa va e cosa non va nella collection di classici.