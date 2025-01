Tomb Raider IV-VI Remastered includerà uno strumento per riprese spettacolari

Aspyr Media sta per lanciare un pacchetto che farà la gioia dei fan storici di Lara Croft e dei nuovi giocatori: Tomb Raider IV-VI Remastered.

Questo nuovo tuffo nel passato, che include Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness, promette di riportare nuovamente alla luce una delle saghe più amate (la precedente trilogia classica la trovate su Amazon).

Una delle novità di questo remaster, come riportato anche da PSU, è l’introduzione del Flyby Camera Maker, uno strumento che consente ai giocatori di creare riprese dinamiche e spettacolari delle acrobazie di Lara, una piccola rivoluzione per i fan che amano mettere in mostra le proprie abilità nel gioco o semplicemente esplorare da una nuova angolazione.

Questo strumento è stato progettato per essere intuitivo e facile da usare, perfetto sia per chi è alle prime armi con il photo mode che per i giocatori esperti.

Per utilizzare il Flyby Camera Maker, basta posizionare fino a 20 telecamere lungo un percorso a piacere, scegliendo i punti di ripresa strategici per ottenere il massimo impatto visivo.

Le opzioni di personalizzazione sono numerose: potrete regolare parametri come il rollio, la profondità di campo, lo zoom e la velocità del movimento della telecamera.

Una volta impostate le telecamere, il gioco eseguirà automaticamente la sequenza, mostrando l'incredibile azione con la fluidità di una scena cinematografica.

L’abilità di personalizzare ogni angolo dell'inquadratura rende questo strumento ideale per chi vuole creare veri e propri filmati, magari da condividere sui social o con la propria community.

Oltre al Flyby Camera Maker, Tomb Raider IV-VI Remastered offrirà anche un migliorato Photo Mode.

Un'altra novità apprezzata è l'introduzione di un contatore di munizioni che apparirà sullo schermo, aiutando i giocatori a gestire meglio le risorse durante le sequenze più frenetiche.

Non è solo una questione di grafica: Tomb Raider IV-VI Remastered rivisiterà per bene anche Angel of Darkness, gioco aspramente criticato ai tempi dell'uscita originale.

Con l’introduzione di strumenti creativi come il Flyby Camera Maker, animazioni migliorate e un coinvolgente Photo Mode, Aspyr Media darà nuova vita a questi titoli classici, rendendo omaggio alla storia di Lara Croft con un tocco di modernità. Speriamo ne valga nuovamente la pena, come accaduto con il remaster della prima trilogia che ho recensito qui.