Tomb Raider, i fan scelgono la "perfetta" Lara live action

I fan di Tomb Raider potrebbero aver trovato l’attrice ideale per il prossimo adattamento live-action della celebre eroina.

Lara Croft è una vera icona del mondo videoludico, protagonista di oltre una dozzina di giochi dal 1996 a oggi (e che trovate anche su Amazon), con numerosi spin-off e adattamenti cinematografici.

In passato, è stata interpretata sul grande schermo da Angelina Jolie e Alicia Vikander, mentre recentemente è tornata con una serie animata su Netflix.

Sappiamo che Amazon è ufficialmente in trattative con Sophie Turner per il ruolo di Lara Croft nella serie TV di Amazon, ma ciò non ha impedito ai fan di speculare.

Difatti, un’intervista recente potrebbe aver rivelato una nuova candidata sorprendente.

L’attrice Simone Ashley, conosciuta per i suoi ruoli in Bridgerton e Sex Education, ha espresso il desiderio di recitare in un film d’azione, facendo esplicito riferimento a Tomb Raider come possibile progetto.

«Voglio fare un film d’azione, al 1000%», ha dichiarato in un’intervista a Who What Wear. «Voglio allenarmi e fare qualcosa di davvero spettacolare, come Tomb Raider o qualcosa di simile.»

I fan non hanno perso tempo a manifestare il loro entusiasmo sui social: «La guarderei senza alcun dubbio!» ha scritto un utente su X (ex Twitter).

«Oddio, immaginate questa queen nei panni di Lara Croft,» ha commentato un altro. «Mettete Jonathan Bailey come rivale o villain sexy e lo riguarderò un milione di volte,» ha scherzato un fan, riferendosi alla relazione tra Ashley e Bailey in Bridgerton.

L’adattamento televisivo di Tomb Raider, ufficializzato da Amazon a maggio 2024, sarà sviluppato da Phoebe Waller-Bridge, la talentuosa autrice di Fleabag.

Simone Ashley, con il suo carisma e la sua presenza scenica, potrebbe davvero essere una scelta interessante per interpretare Lara Croft. Certo, il personaggio ha una lunga tradizione e i fan sono sempre molto esigenti, ma sarebbe affascinante vedere un volto nuovo portare nuova energia all’eroina.

