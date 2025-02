Il trailer del nuovo Jurassic Park sembra Tomb Raider coi dinosauri

Se amate la saga di Tomb Raider, il cinema e i dinosauri ci sono buone notizie: Jurassic World - La Rinascita sembra fatto apposta per voi, almeno stando al trailer.

Come notato anche dai colleghi di Polygon, infatti, sembrerebbero parecchie le similitudini tra la saga d'azione e d'avventura targata Eidos/Crystal Dynamics e il mondo dei dinosauri.

Immaginatevi Scarlett Johansson nei panni di Lara Croft, mentre combatte contro un T-Rex come ai tempi del primo Tomb Raider (che trovate nel remaster su Amazon), e vi sarete fatti un'idea.

Il film in uscita è un vero riavvio di Jurassic World, piuttosto che un sequel, nonostante l'universo sia lo stesso.

Il Risveglio ci porta avanti di cinque anni, ma con un nuovo cast, un team di autori rinnovato e una visione più a fuoco per quel che riguarda l’universo giurassico.

La sinossi ufficiale ci racconta che l'ecologia terrestre è diventata «largamente inospitale per i dinosauri» e le creature sopravvissute si sono stabilite nelle zone equatoriali.

Ovviamente, i guai non tardano ad arrivare: tre delle creature più colossali possiedono DNA di dinosauro che potrebbe diventare un farmaco miracoloso per gli esseri umani. Ovviamente, una banda di "coraggiosi" deve tornare nel posto in cui tutto è cominciato.

A guidare il cast c'è Johansson, nel ruolo di Zora Bennett, un’esperta in operazioni segrete, che sembra molto ma molto simile a una certa archeologa (anche nell'aspetto).

Al suo fianco troviamo Mahershala Ali, nel ruolo del compagno d’avventura Duncan Kincaid, Jonathan Bailey nei panni del paleontologo Dr. Henry Loomis, Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo.

Il film è diretto da Gareth Edwards, con una sceneggiatura firmata da David Koepp, lo stesso sceneggiatore del Jurassic Park originale.

Insomma, anche se ne avete abbastanza di dinosauri al cinema, se amate i videogiochi di Lara potreste dargli una chance.

