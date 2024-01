Todd Howard celebra Indiana Jones "rubando" un Idolo d'Oro

Il nuovo gioco di Indiana Jones prodotto da Bethesda si è finalmente mostrato in occasione dell'Xbox Developer_Direct di ieri, lasciando tutti piacevolmente colpiti.

I fan dell'archeologo più famoso del mondo (trovate la collezione completa con i 4 film su Amazon) avranno quindi pane per i loro denti.

Advertisement

Il trailer ha messo infatti in mostra il gameplay - inquadrato quasi interamente in soggettiva - e tanta azione in perfetto stile Indy.

Per celebrare il primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio di Bethesda, il produttore esecutivo Todd Howard ha rubato un Idolo d'Oro allo sviluppatore, per davvero (via GamesRadar).

Durante la presentazione, Xbox ha visitato MachineGames in Svezia e, verso la fine del video, il director del gioco, Jerk Gustafsson, ha ringraziato tutti per aver guardato il titolo in azione.

Se avete prestato attenzione durante questa specifica parte del filmato, avrete notato un cameo molto sottile di Todd Howard, che ha simpaticamente rubato l'Idolo d'Oro posizionato sulla scrivania dietro Gustafsson.

«Non l'avevo nemmeno visto! Lo adoro», ha risposto un fan, mentre altri hanno notato un "difetto" nella mossa di Howard, sottolineando che avrebbe dovuto lasciare un sacchetto di sabbia al posto dell'Idolo, altrimenti la palla «lo prenderà sicuramente», in riferimento alla sequenza omonima de I Predatori dell'Arca Perduta.

La storia di Indiana Jones e l'Antico Cerchio avrà luogo tra I Predatori dell’Arca Perduta e L'Ultima Crociata e a quanto pare ci sarà modo di visitare tombe, foreste e segreti nascosti nell'Egitto, il tutto con una visuale rigorosamente in soggettiva.

Mesi fa sempre Howard aveva svelato i primi dettagli sul nuovo Indiana Jones di Bethesda, i quali hanno trovato conferma nelle scorse ore.

Ma non solo: date una letta anche a quali sono i migliori giochi di Indiana Jones, in attesa del titolo Bethesda dedicato all'archeologo con cappello e frusta previsto nel 2024.