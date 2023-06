The Witcher, c'è chi ha «versato una lacrima» per l'addio di Henry Cavill

Netflix Italia ha confermato il debutto della terza stagione di The Witcher il 29 giugno prossimo, l'ultima con Henry Cavill.

Ricordiamo che l'attore tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la nuova serie, ispirata all'intero franchise (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo della saga di videogiochi).

Poco tempo fa era emersa anche una indiscrezione riguardante l'ultima scena girata dall'attore che, a quanto pare, si era rivelata essere un Pesce d'Aprile.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, c'è però qualcuno che ha letteralmente pianto quando ha saputo dell'addio di Cavill alla serie.

Nel nuovo numero della rivista SFX, in edicola il 14 giugno, l'attrice di Yennefer, Anya Chalotra, ha condiviso la sua reazione al fatto che questa sarà l'ultima stagione di Cavill nei panni del Lupo Bianco.

Sia Chalotra che Freya Allan, interprete di Ciri, ammettono di essere rimaste scioccate dalla notizia del suo addio.

«Ero davvero triste», rivela Chalotra nel nuovo numero, che presenta The Witcher in copertina. «Forse ho versato una lacrima. È un viaggio che abbiamo fatto insieme per molto tempo, tutti noi».

E ancora: «Soprattutto nella mia carriera, The Witcher è stata la cosa più importante che ho fatto. È il progetto che mi ha dato il via. Henry è stato una parte importante di questo progetto. È un membro fondamentale della serie e mi mancherà moltissimo».

Che ci fosse affiatamento tra i personaggi era noto, specie dopo la pubblicazione del poster ufficiale della Stagione 3 che è ancora più commovente con il sottotesto dell'addio di Cavill, e che vede i tre protagonisti stretti in un abbraccio davvero toccante.

La terza stagione di The Witcher è in post-produzione per un'uscita a giugno e luglio. Anche uno spin-off dedicato alla "Banda dei Ratti" sarebbe in ogni caso attualmente in pre-produzione.

Infine, in occasione della Summer Gamer Fest 2023 è apparso online il trailer ufficiale della Stagione 3: lo avete visto?