Cosa si fa quando arriva una nuova console sul mercato dei videogiochi? Ovviamente si smonta per vedere cosa c'è dentro.

A poche ore dal day one ufficiale di Nintendo Switch 2 c'è chi ha ricevuto in anticipo la console e, come riporta The Verge, c'è già chi l'ha rivoltata come un calzino.

Il canale YouTube ProModding ha pubblicato un dettagliato video di 17 minuti che mostra passo dopo passo il processo di disassemblaggio della nuova console portatile di Nintendo, offrendo uno sguardo ravvicinato al processore personalizzato Nvidia che alimenta il dispositivo, ovvero quella tecnologia che renderà la console anche degna di Satoru Iwata.

L'operazione di teardown rivela aspetti interessanti sulla costruzione della console, evidenziando sia i miglioramenti apportati rispetto al modello precedente sia alcune persistenti criticità.

Eccolo qui sotto:

Dal punto di vista della facilità di apertura, Switch 2 presenta un approccio relativamente semplice per chi possiede gli strumenti adeguati e non teme di invalidare la garanzia. Nintendo ha nascosto alcune viti e meccanismi di sblocco sotto adesivi posizionati sui lati della console, una scelta progettuale che richiede particolare attenzione durante la rimozione per evitare danni ai cavi a nastro e ai vari connettori interni.

Le osservazioni più significative emerse dall'analisi riguardano diversi aspetti costruttivi della nuova console. I controller Joy-Con mostrano un aggancio più saldo rispetto alla versione originale, anche se mantengono ancora un leggero gioco quando sono collegati al corpo principale.

Particolarmente critico si è rivelato il supporto pieghevole posteriore, elemento fondamentale per l'utilizzo della console in modalità tavolo. Gli analisti di ProModding hanno definito la struttura troppo fragile e hanno evidenziato come tentare di aprirla da un solo lato possa facilmente causarne la rottura, un aspetto che potrebbe rappresentare un punto debole significativo per l'utilizzo quotidiano.

Quindi, se state aspettando che la vostra Nintendo Switch 2 vi arrivi tra le mani, adesso avete qualche informazione in più. Altra cosa importante: non rimuovete la pellicola già presente, davvero.