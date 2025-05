The Witcher 4, parla CDPR: «sappiamo come gestirlo»

Marcin Blacha, lead writer di The Witcher 3 e ora nuovamente al timone narrativo di The Witcher 4, ha dichiarato di essere «molto fiducioso» riguardo al nuovo capitolo della celebre saga fantasy sviluppata da CD Projekt RED.

In un’intervista con PC Gamer, Blacha ha sottolineato come la fiducia derivi dalla lunga esperienza del team con l’universo creato da Andrzej Sapkowski (e che trovate su Amazon nel bellissimo terzo capitolo):

«È un franchise molto consolidato. La gente lo ama, e noi sappiamo come gestirlo. Sono piuttosto fiducioso su The Witcher 4.»

Pur riconoscendo che la serie è nata dai romanzi dello scrittore polacco, Blacha ha affermato con una certa sicurezza che è stato lo studio a renderla celebre nel mondo grazie ai videogiochi.

«So di aver creato qualcosa di grande, e probabilmente sarò ricordato per questo», ha aggiunto.

CD Projekt RED ha già annunciato che The Witcher 4 aprirà una nuova saga, abbandonando probabilmente Geralt di Rivia come protagonista e lasciando spazio a nuovi personaggi.

Ciri sarà la protagonista, e lo stesso team ha ammesso che la scelta offre moltissime possibilità per il futuro narrativo della serie.

Il nuovo gioco avrà anche un’enfasi particolare sull’immersione ambientale: un team dedicato sta lavorando alla coerenza visiva del mondo, dai boschi agli elementi di contorno, per garantire che ogni dettaglio sembri appartenere a quell’universo.

Le parole di Blacha arrivano in un momento delicato: dopo il difficile lancio di Cyberpunk 2077, lo studio ha dovuto ricostruire la propria reputazione.

Ora però sembra che lezione sia stata imparata e che The Witcher 4 possa beneficiare di una gestione più solida e consapevole.

Con un franchise amatissimo, un team esperto e una nuova saga pronta a nascere, The Witcher 4 si prepara a raccogliere l’eredità di Geralt con slancio. E se la fiducia di Blacha è ben riposta, potremmo essere all’alba di una nuova grande epopea negli action RPG fantasy. Questo, proprio nei giorni in cui The Witcher 3 compie ben 10 anni.