Sembra che un videogioco ambientato nel celebre universo di Warhammer abbia ormai le ore contate, considerando che uno strategico a turni è stato appena rimosso da Steam senza alcun preavviso.

Come segnalato da ComicBook, Warhammer Quest 2: The End Times non solo non è più acquistabile sullo store di casa Valve, ma presto verrà rimosso anche da tutte le altre piattaforme dove risulta attualmente disponibile.

Attualmente è infatti possibile continuare ad acquistarne copie su PC tramite GOG, oltre che per console tramite gli store di PlayStation e Xbox, ma questa situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni.

Chilled Mouse, l'editore responsabile della pubblicazione, ha confermato a Delisted Games che anche le versioni console del titolo verranno ritirate dal mercato, sebbene non sia ancora stata fissata una data precisa: stessa cosa per quanto riguarda la disponibilità su GOG, definita solo una situazione temporanea destinata a concludersi.

Le ragioni dietro questa rimozione non sono state ufficialmente comunicate, ma tutto lascia pensare a questioni legate ai diritti di licenza: è probabile che l'accordo commerciale con Games Workshop sia giunto a scadenza, rendendo impossibile la continuazione delle vendite a meno di un rinnovo che, evidentemente, gli sviluppatori devono aver deciso di rinunciare.

Il franchise di Warhammer ha radici profonde che affondano nel mondo dei giochi da tavolo, ma la saga ha ormai conquistato il mercato videoludico con tantissime produzioni di successo, tra le quali non possiamo non ricordare l'eccellente Space Marine 2 (che trovate su Amazon).

Una rimozione che dunque rappresenta l'ennesimo ostacolo alla preservazione videoludica, ma che vista la longevità della saga infastidirà anche i collezionisti: se siete interessati a Warhammer Quest 2, non posso che consigliarvi di affrettarvi all'acquisto su GOG, PlayStation o Xbox.

Il gioco resterà infatti disponibile nei vostri cataloghi anche dopo la rimozione che, a quanto pare, avverrà nelle prossime ore: dato che non è stata rilasciata alcuna data per la sua sparizione, meglio approfittarne e acquistarlo finché potete.