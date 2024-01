The Witcher 3, il nuovo epilogo di Ciri è gratis (grazie ai fan)

CD Projekt RED ha in cantiere The Witcher 4 e altri progetti, ma i fan hanno deciso di dare nuova linfa allo storico The Witcher 3 Wild Hunt.

Il terzo capitolo (che trovate su Amazon) è infatti un gioco ormai divenuto immortale per una miriade di motivi diversi.

Mentre è più che probabile che The Witcher 4 sarà il gioco più grande di sempre di CD Projekt, i fan hanno rispolverato il terzo episodio con una missione extra.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Ciri's Sole Memento è una "quest mod" che, secondo alcuni giocatori, dovrebbe essere una parte obbligatoria di ogni playthrough, grazie alla sua conclusione soddisfacente della storia di Geralt e Ciri.

«Una mod solida, complimenti al suo creatore, dovrebbe far parte del gioco originale», scrivono gli utenti.

L'unico problema che qualcuno ha riscontrato con questa mod è che l'ultima battaglia con il boss è difficile o, come dicono alcuni, "noiosa", ma si tratta di piccole lamentele su cui molti soprassederanno.

Chi vuole giocare a Ciri's Sole Memento deve farlo in modalità vanilla (cioè senza altre mod installate) e non new game plus, come indicato nelle istruzioni che trovate qui.

Ovviamente, il tutto è disponibile in forma totalmente gratuita, com'è giusto che sia in questi casi, quindi il nostro consiglio spassionato è di scaricare il tutto il prima possibile.

Restando in tema, di recente la voce di Geralt in The Witcher, ossia Doug Cockle, ha reso noto che vedrebbe benissimo Ciri come protagonista assoluta del prossimo videogioco.

Ma non solo: un altro fan ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3 Wild Hunt, la quale rasenta il fotorealismo: guarda ora il video.

Per finire, scoprite come se la cava il buon vecchio Geralt nella recente versione current-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, nella nostra recensione dedicata.