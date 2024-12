The Witcher 4 avrà un open world «più profondo e coinvolgente»

The Witcher 4 sarà uno dei videogiochi più ambiziosi della storia di CD Projekt, non solo per via della scelta di cambiare direzione con Ciri come nuova protagonista, ma per un gameplay che dovrà necessariamente migliorare quanto di buono già fatto dal suo predecessore.

Il terzo capitolo della saga (che trovate su Amazon) viene spesso usato come metro di paragone per come dovrebbero essere strutturati gli open world ed è stato in grado di influenzare lo sviluppo di tanti videogiochi.

In un'intervista rilasciata a VGC, gli sviluppatori hanno parlato dei miglioramenti ambiziosi che intendono implementare in The Witcher 4 e, come prevedibile, si è discusso molto del nuovo open world presente nel gioco.

Il team aveva già confermato in precedenza la presenza di nuove regioni e, nel corso dell'intervista, ha spiegato che intendono realizzare un mondo aperto che possa essere ancora più immersivo per gli utenti:

«L'open world non deve essere necessariamente più grande e più grande e ancora più grande, ma l'open world può essere più profondo e coinvolgente, più sistematico. Penso che sarà qualcosa di emozionante da osservare».

Ovviamente, trattandosi di un open world action RPG, CD Projekt conferma che sarà comunque un gioco enorme, ma non lo sarà necessariamente per le dimensioni del suo mondo aperto.

Gli sviluppatori sembrano aver adottato un approccio basato maggiormente sulla quantità di contenuti, rispetto a un mondo di gioco ancora più ampio ma meno ricco di dettagli: spiegano infatti, a conclusione dell'intervista, che un open world diventa troppo grande quando inizi a dover ripetere contenuti.

Un errore che gli autori di The Witcher 4 stanno cercando di non commettere: le premesse sono decisamente intriganti e, se dovessero riuscire nel loro intento, potrebbe diventare uno degli open world più memorabili di sempre.

Ricordiamo che alcuni "fan" hanno contestato apertamente la scelta di usare Ciri come nuova protagonista: polemiche che non hanno lasciato indifferente CD Projekt, che ha deciso di spiegare la propria posizione. Anche se sarebbe bastato giocare al terzo capitolo per comprenderla.