The Witcher 3, scoperta una scena finale tagliata dopo 9 anni

Dopo oltre 9 anni dal lancio iniziale di The Witcher 3, il capolavoro open world di CD Projekt ha ancora dei segreti da nascondere: nelle scorse ore è finalmente emersa alla luce una clamorosa scena segreta tagliata per il finale di gioco.

Questa scoperta è stata possibile grazie al rilascio del modkit ufficiale, che oltre a facilitare lo sviluppo di modifiche grafiche ha permesso agli utenti più esperti di dare un'occhiata più approfondita ai file di gioco.

Questo significa anche che alcuni fan sono riusciti a vedere nel dettaglio file e dialoghi tagliati su The Witcher 3 (lo trovate su Amazon), arrivando a scoprire un clamoroso colpo di scena finale con Yennefer protagonista.

La sequenza in questione avrebbe reso più longevo il finale e si sarebbe andata ad incastrare pochi istanti prima della conclusione vera e propria della storia di Geralt.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler sul finale di The Witcher 3. Se non avete terminato la storia principale, sconsigliamo di proseguire la lettura.

Nel finale originale di The Witcher 3, sappiamo che Geralt apprenderà pochi istanti dopo aver battuto Eredin che Ciri è stata portata via da Avallac'h per permetterle di salvare il mondo.

Tuttavia, come segnalato da PCGamer, lo youtuber xLetalis e il modder glassfish, tra gli autori della celebre mod Brothers in Arms, hanno scoperto che prima di questa rivelazione ci sarebbe stato un clamoroso colpo di scena: prima di questo confronto finale, Yennefer avrebbe dovuto tradire la Loggia per consegnare le streghe all'imperatore.

Un aspetto interessante è che sarebbe stata risparmiata Triss, a cui Yennefer avrebbe affidato un amuleto magico poco prima di questo confronto al fine di permetterle di sfuggire alla cattura.

La scena in questione avrebbe visto Geralt risvegliarsi in un'infermeria Nilfgaardiana pochi istanti dopo aver sconfitto Eredin: dopo essersi ricongiunto con Yennefer, i due sospettano rapidamente Avallac'h di averli traditi, vista la scomparsa di Ciri.

In seguito avremmo dovuto avere all'incirca 15-20 minuti di gameplay aggiuntivo, con la possibilità di consultarci con Triss e Yennefer e perfino assistere al recupero del corpo di Crach, in base al re o regina di Skellige che avremo aiutato nella relativa sidequest.

Il colpo di scena in sé avviene dopo che porteremo Yennefer alla Loggia per scoprire dove si trova Ciri con una divinazione: qui purtroppo non ci sono molti dati per ricostruire adeguatamente la sequenza di eventi, ma si scoprirebbe che Yennefer avrebbe sabotato la divinazione per fare in modo che Philippa, Frangilla e Margarita venissero catturate e giustiziate dall'impero Nilfgaardiano.

Ci sarebbero ovviamente state diverse variazioni in base alle scelte fatte fino a quel punto nella storia: non solo per quanto riguarda la romance vera e propria, ma anche per il rapporto tenuto con Yennefer fino a quel momento.

Da un lato è sicuramente un peccato che questa scena sia stata tagliata, dato che avrebbe ribadito ancora una volta la brutalità di Yennefer nel fare tutto ciò che ritiene necessario per proteggere Ciri, ma dall'altro lato, riflettendoci meglio, potrebbe essere stata la scelta migliore: avrebbe rischiato di "annacquare" eccessivamente il finale, allungandolo più del dovuto e rendendo meno efficace la conclusione della storia.

In ogni caso, resta indubbiamente una scoperta decisamente interessante, anche se purtroppo l'assenza di alcune animazioni e dialoghi renderà estremamente difficile provare eventualmente a restaurare il tutto.

Ricordiamo che The Witcher 3 ha dovuto recentemente rinunciare a un grande record: Shadow of the Erdtree è infatti diventato il miglior DLC di sempre, superando le recensioni di Blood and Wine.

Anche per questo motivo, CD Projekt ha voluto celebrare, a suo modo, il mastodontico lavoro di FromSoftware.