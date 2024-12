Il Gwent di The Witcher 3 sta per diventare un vero gioco di carte

Se anche voi avevate deciso di diventare maestri del Gwent all'interno di The Witcher 3, forse dando addirittura più priorità al gioco di carte rispetto alle reali missioni che uno strigo dovrebbe affrontare, proprio pochi istanti fa è arrivato un annuncio davvero interessante.

Con un comunicato stampa ufficiale (via Polygon), Hachette Boardgames e No Loading Games hanno annunciato l'intenzione di trasformare il Gwent in un vero gioco di carte, trasformando in realtà i mazzi che abbiamo ammirato nel videogioco di CD Projekt.

Ricordiamo che il team di sviluppo aveva già provato ad espandere l'esperienza con un free-to-play dedicato esclusivamente al Gwent, con un'espansione delle regole e nuovi set di carte, anche se il supporto è stato ormai abbandonato da diverso tempo.

In questo caso, gli autori hanno già chiarito di volersi basare esclusivamente su mazzi e regole che sono effettivamente apparse in The Witcher 3 (lo trovate su Amazon), mostrando anche alcune foto delle carte di Geralt e Triss che, effettivamente, sembrano praticamente identiche alle controparti virtuali.

Il Gwent è solo il primo di una lunga serie di progetti che vedrà Hachette Boardgames adattare «licenze di alto profilo»: sarà un set che includerà 400 carte e un tabellone di gioco, con l'obiettivo di replicare «l'esperienza completa dell'iterazione di Gwent in The Witcher 3».

Saranno rese disponibili regole adatte sia a un pubblico casual che per gli utenti maggiormente interessati a partite competitive: Gwent sarà disponibile a partire dal terzo trimestre 2025, al prezzo consigliato di 39.99 dollari.

Al momento è stata confermata l'uscita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma purtroppo non abbiamo avuto ancora notizie per un eventuale lancio sul territorio italiano: ovviamente vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Se siete invece in attesa di novità riguardanti un "vero" nuovo capitolo di The Witcher, vi ricordiamo che CD Projekt è già al lavoro su Project Polaris, nome in codice del prossimo episodio della saga: verrà rilasciato solo «quando è pronto».