The Witcher 3 è in offerta a soli 2,99€: ecco il link

The Witcher 3 è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, tanto che ora è disponibile su PC a un prezzo così economico che non farlo vostro sarebbe piuttosto sciocco.

Il terzo capitolo della saga fantasy (che trovate su Amazon in versione fisica per console) è diventato col tempo un cult assoluto.

Senza contare anche che CD Projekt ha da poco rilasciato anche il REDkit, grazie al quale sarà possibile migliorare (e modificare) il gioco come meglio credete.

Ora, come riportato anche da GamingBible, The Witcher 3 è disponibile in forte sconto su Steam.

Il gioco è infatti attualmente acquistabile sul catalogo Valve per soli 2,49€. Praticamente, poco più del costo di un cappuccino al bar.

Ma non è tutto: potete anche acquistare la Complete Edition a soli 8,74€, un prezzo altrettanto ridicolo, specie considerando che davanti a voi avrete circa 100 ore di gioco.

Inoltre, potete anche mettere le mani sulla The Witcher Trilogy al gran completo a soli 6,45€, in modo da vivere tutte - ma proprio tutte - le avventure del temerario Geralt di Rivia.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Vesti i panni di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri, in una terra devastata dalla guerra e infestata da terribili creature. Il tuo contratto? Rintracciare Ciri, la Figlia della Profezia, un'arma vivente che può alterare il destino del mondo.

Se vi va di recuperare questo piccolo gioiello nella sua edizione standard o magari nella sua edizione completa, con dovete fare altro che cliccare qui.

Del resto, The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, quindi se per caso manca nella vostra collezione è giunto il tempo di rimediare.

Ma non solo: un video pubblicato di recente mostra The Witcher 3 al massimo delle possibilità grafiche, grazie alle performance mastodontiche della RTX 4090 con Ray Tracing.