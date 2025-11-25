I confini tra generi si fanno sempre più sfumati nel mondo videoludico contemporaneo e recentemente è stato presentato un nuovo titolo che promette di fondere elementi narrativi alla The Witcher con meccaniche hardcore ispirate a Dark Souls.

Si tratta di The Relic: First Guardian, un action RPG previsto per il 2026 che sta già attirando l'attenzione degli appassionati grazie al suo stile visivo ricercato e a un'ambientazione che strizza l'occhio al dark fantasy più cupo e suggestivo.

L'annuncio ha suscitato particolare interesse tra chi cerca esperienze che vadano oltre le ambientazioni fantasy tradizionali, offrendo invece atmosfere più crude e mature.

La storia si svolge ad Arsiltus, un regno un tempo florido che è stato letteralmente inghiottito dal nulla. La catastrofe è stata provocata dalla distruzione di una grande reliquia, un evento che ha aperto un vuoto capace di trasformare quelle terre prospere in una distesa desolata di morte e decadenza.

Il giocatore assume il ruolo dell'ultima speranza di questo mondo condannato, con la missione di recuperare i frammenti della reliquia distrutta per sigillare definitivamente il vuoto e restituire prosperità a ciò che resta di quella civiltà.

Dal punto di vista del gameplay, gli sviluppatori hanno optato per una struttura semi-aperta che permette una certa libertà esplorativa senza rinunciare a una narrazione guidata.

I giocatori dovranno affrontare boss imponenti che richiedono studio dei pattern e tempismo preciso, oltre a risolvere enigmi complessi che bloccano la progressione. Il sistema di potenziamento richiama direttamente i soulslike, con l'utilizzo di rune per rafforzare il personaggio secondo lo stile di gioco preferito.

Prodotto in caricamento

La varietà nell'approccio al combattimento rappresenta uno degli aspetti più interessanti del progetto. Come nei titoli FromSoftware, saranno disponibili diverse classi di armi, ciascuna con moveset e strategie distintive da padroneggiare.

Questa filosofia consente ai giocatori di scegliere liberamente il proprio stile di combattimento, dalla brutalità ravvicinata delle armi pesanti alla precisione calcolata di quelle più agili, creando così un'esperienza personalizzata.

Ciò che distingue The Relic: First Guardian nel mare di soulslike che affolla il mercato è l'attenzione visiva dimostrata finora. I filmati di gameplay pubblicati sulla pagina Steam del gioco rivelano arene di combattimento dall'atmosfera evocativa e design dei boss che bilanciano magistralmente epicità e funzionalità.

Gli effetti delle battaglie risultano spettacolari senza mai diventare invasivi o confusionari, un equilibrio delicato che molti action RPG faticano a raggiungere.

La gestione degli effetti particellari merita una menzione particolare: troppo spesso i giochi moderni sacrificano la leggibilità in nome dello spettacolo, inondando lo schermo di flash luminosi e particelle che rendono difficile seguire l'azione.

The Relic sembra evitare questa trappola, permettendo ai giocatori di concentrarsi sul combattimento senza perdere il senso di grandiosità che caratterizza gli scontri più importanti. Questo approccio maturo al design visivo suggerisce una comprensione profonda di cosa renda memorabile un RPG d'azione.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita precisa oltre all'indicazione generica del 2026, lasciando gli appassionati in attesa di informazioni più concrete. La sfida per gli sviluppatori sarà dimostrare che The Relic: First Guardian non sia solo un esercizio estetico, ma un'esperienza capace di reggere il confronto con giganti del genere come appunto la trilogia di Dark Souls e The Witcher 3: Wild Hunt.