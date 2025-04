The Last of Us Stagione 2 dividerà tutti come il videogioco

L'ombra della critica si allunga sulla seconda stagione di The Last of Us. La stampa ha accolto con reazioni contrastanti questo nuovo capitolo della serie HBO tratta dal videogioco omonimo.

Definita contemporaneamente "brutale", "straziante", "difficile" e "complessa", la nuova stagione ha debuttato con un impressionante 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 82 su Metacritic, indicando un apprezzamento generale significativo nonostante alcune riserve.

La sfida di adattare un videogioco (che trovate su Amazon) che aveva diviso i fan sembra aver prodotto risultati altrettanto sfaccettati nel formato televisivo.

La seconda stagione si distingue per un approccio più cupo e disturbante rispetto alla prima. Ciò che rendeva Joel ed Ellie facili da amare nella prima stagione comincia a erodersi qui, conseguenza diretta delle azioni di Joel a Salt Lake City.

Questa evoluzione rende la visione più impegnativa ma anche più provocatoria e stratificata. I personaggi devono affrontare la realizzazione che parte dell'incubo in cui vivono è di loro stessa creazione.

Le interpretazioni sono state universalmente lodate, con Bella Ramsey e Pedro Pascal che offrono performance definite straordinarie, capaci di portare gli spettatori alle lacrime.

Non mancano tuttavia le criticità. Qualcuno lamenta una sensazione di incompletezza, notando come i sette episodi costituiscano solo un adattamento parziale di The Last of Us Part II, mentre la prima stagione aveva coperto l'intero gioco originale.

Questo approccio ha portato secondo alcuni a una storia troppo diluita, con uno sviluppo minimo di personaggi apparentemente cruciali come Abby e Isaac.

La seconda stagione di The Last of Us debutterà il 14 aprile su Sky e NOW, portando sullo schermo un'esperienza che, pur con i suoi limiti, si preannuncia intensa e profondamente emotiva.

La mia recensione della serie arriverà lo stesso giorno della messa in onda, mentre a questo indirizzo potete recuperare quella della prima stagione.