La battaglia legale tra Sony e il colosso cinese Tencent ha rivelato dettagli sorprendenti sui risultati commerciali di una delle franchise più importanti di PlayStation.

Nel corso delle procedure giudiziarie intentate contro Tencent per presunta violazione della proprietà intellettuale, Sony ha dovuto mettere nero su bianco i numeri di vendita della serie Horizon, offrendo uno spaccato interessante sull'evoluzione del mercato videoludico negli ultimi anni.

I dati emersi dai documenti legali mostrano come questa saga fantascientifica sia diventata un pilastro economico fondamentale per la casa giapponese.

Le cifre ufficiali parlano chiaro: la serie Horizon ha superato i 38 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Si tratta di un incremento significativo di 5,3 milioni di unità rispetto ai dati diffusi nell'aprile 2023, quando Sony aveva comunicato l'ultimo aggiornamento sulle performance commerciali del franchise.

Questo balzo in avanti colloca definitivamente Horizon tra le proprietà intellettuali più redditizie dell'ecosistema PlayStation. Il calcolo di queste vendite aggiuntive risulta tuttavia complesso da decifrare.

Dal 2023 a oggi sono arrivati sul mercato diversi titoli legati al marchio: Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2, LEGO Horizon Adventures e la versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn. Non è chiaro se Sony includa nel conteggio anche gli aggiornamenti a pagamento per la remaster o eventuali contenuti scaricabili.

Analizzando le vendite aggiuntive, è probabile che la maggior parte dei 5,3 milioni di copie derivi dai titoli originali della serie principale e dalla remaster, piuttosto che dai progetti paralleli. LEGO Horizon Adventures ha infatti registrato performance deludenti nelle classifiche di vendita, mentre i giochi per realtà virtuale, pur di qualità, tendono storicamente a raggiungere un pubblico più limitato.

Con questi risultati, Horizon si posiziona come la sesta proprietà intellettuale più venduta nella storia di PlayStation. Il franchise supera di ben 3 milioni di copie The Last of Us e si avvicina pericolosamente a Ratchet & Clank, che mantiene il quinto posto con soli 2 milioni di copie di vantaggio.